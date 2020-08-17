Тренер "Спартака" Тедеско пропустит матч с "Уфой" из-за ангины

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не полетит с командой на выездной матч с "Уфой" в рамках третьего тура Премьер-лиги. Встреча состоится в среду.

О состоянии здоровья Тедеско, пропустившего также пятничную игру с "Ахматом"(2:0), рассказал генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.

"Состояние у Доменико нормальное. У него такая неприятная болезнь, ангина. Он лечится. Надеемся, все будет хорошо. Из-за болезни Тедеско не участвует в тренировочных занятиях. С большей долей вероятности он не полетит на матч с "Уфой", - отметил Газизов на встрече с журналистами.