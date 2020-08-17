Новости

Назван состав жюри нового сезона "Голоса" 18:41
ЦИК Беларуси: Оснований для пересчета голосов нет 18:39
Против саратовского судьи возбуждено уголовное дело 18:30
Бабушка и дедушка оформят опеку над девочкой, которой жонглировал отец 18:24
Главная городская газета Краснодара отметила юбилей фотовыставкой 18:13
ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19 18:01
В дельфинарии Сочи кит укусил 11-летнего ребенка 17:43
На отдых в Сочи бесплатно приехали дети погибших от COVID-19 врачей 17:38
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой конституции 17:31
Тренер "Спартака" Тедеско пропустит матч с "Уфой" из-за ангины 17:22
Клип Little Big с пляшущей едой собрал более 6 миллионов просмотров 17:12
Президент Мексики: Готов первым пройти вакцинацию, если "Спутник - 5" работает 17:00
Российский истребитель перехватил три самолета-разведчика США и Британии 16:59
Стало известно о состоянии младенца, которым в Сочи размахивал отец 16:42
Законопроект против завышения цен аптеками может быть принят в осеннюю сессию 16:38
Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой 16:37
Названы место и время прощания и похорон Николая Губенко 16:36
Глава Совфеда выразила соболезнования в связи с кончиной Губенко 16:35
Добровольцы испытаний вакцины от COVID-19 получат 148 тысяч рублей 16:32
"Белавиа" продлила приостановку полетов в Россию до конца августа 16:25
Адвокат: Михаилу Ефремову поставили диагноз 16:08
В Германии упал воздушный шар с пассажирами 16:00
В ЕР предложили продлить возможность дистанционной продажи рецептурных лекарств 15:57
Букингемский дворец впервые за 200 лет покажет публике свои шедевры 15:54
В Чехии с 1 сентября введут масочный режим в общественных местах 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
17.08.2020 17:22
Рубрика: Спорт

Тренер "Спартака" Тедеско пропустит матч с "Уфой" из-за ангины

Текст: Артур Нанян

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не полетит с командой на выездной матч с "Уфой" в рамках третьего тура Премьер-лиги. Встреча состоится в среду.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
СМИ: "Милан" пытается перехватить Миранчука у "Аталанты"

О состоянии здоровья Тедеско, пропустившего также пятничную игру с "Ахматом"(2:0), рассказал генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.

"Состояние у Доменико нормальное. У него такая неприятная болезнь, ангина. Он лечится. Надеемся, все будет хорошо. Из-за болезни Тедеско не участвует в тренировочных занятиях. С большей долей вероятности он не полетит на матч с "Уфой", - отметил Газизов на встрече с журналистами.

Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Кабмин предложил продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19
За сутки в России подтверждено 4892 случая COVID-19 в 83 регионах
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"