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У экранизации романа Кинга "Почти как "Бьюик 8" появился режиссер

Новости
    17.08.2020, 13:45
Текст:   Олег Усков

Еще один давний пункт из буквально нескончаемой вереницы экранизаций, переэкранизаций и перепереэкранизаций богатого творческого наследия Стивена Кинга прирос конкретикой.

Как пишет Bloody Disgusting, очередная попытка экранизации романа "короля ужасов" "Почти как "Бьюик" 8" (From a Buick 8, 2002 год, название - отсылка к песне Боба Дилана), анонсированная еще пару лет назад и далее затаившаяся, подала голос.

А именно - к изначально закрепленному за лентой сценаристу Уильяму Бренту Беллу (хоррор-дилогия "Кукла", "Одержимая", "Оборотень") добавился режиссер - это Джим Микл ("Земля вампиров", "В тени Луны", "Хэп и Леонард").

Главную роль сыграет практически ветеран уже "кингоэкранизаций" Томас Джейн ("Ловец снов", "Мгла", "1922"). Который и сообщил данную новость.

Фото: kinopoisk.ru
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Даты премьеры еще нет.

"Почти как "Бьюик 8" перекликается с более ранним романом автора "Кристина". Сюжет книги разворачивается в маленьким городке в Пенсильвания и мистически выстраивается вокруг крайне странного "Бьюика" 1958 года выпуска. Который два десятка лет стоит на приколе в гараже и которого все страшатся. Поскольку он совсем не то, чем кажется.

Стоит напомнить, что текущая - не первая попытка киноадаптации "Бьюика": еще в середине нулевых к роману присматривался сам Джордж Ромеро, но дело так и сдвинулось. Как ничего с ним не получилось и у Тоба Хупера.

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