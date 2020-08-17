Ученые рассказали о способности хлопковой ткани защищать от коронавируса

В Канаде ученые из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета установили, что ткань из стопроцентного хлопка может создать дополнительную защиту от коронавируса. Исследователи обратили внимание, что нанесенный на ткань вирус SARS-Cov-2 деградировал менее чем за сутки, и его невозможно было обнаружить.

Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно ковид-безопасной. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на ведущего научного сотрудника, заместителя заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова.

Даже три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда. Хлопковая ткань в виде многослойной маски также успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.

По словам Отставнова, очень важно исследовать различные ткани, так как ученым необходимо понимать, в каких условиях вирус выживает или гибнет быстрее всего.