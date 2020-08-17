В авто помощника военного атташе РФ в Нидерландах нашли технику слежения

Министерство иностранных дел России сообщило, что в понедельник в ведомство была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг. Ей был выражен решительный протест по факту обнаружения в служебном автомобиле помощника военного атташе России в Нидерландах аппаратуры слежения.

В опубликованном на сайте российского ведомства сообщения говорится, что голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов. На Смоленской площади напомнили, что такого рода практика идет вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что такие недружественные действия "усложняют и без того непростые двусторонние отношения" между двумя странами.

Нидерландское издание AD сообщает, что власти страны в курсе этого инцидента, но отказываются от комментариев. В частности, приводятся слова премьер-министра страны Марка Рютте, заявившего, что он "видел сообщения в СМИ, но не может их сейчас комментировать".