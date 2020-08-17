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17.08.2020 11:53
Рубрика: В мире

В Долине смерти зафиксирована самая высокая температура на Земле с 1931 года

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Brian Melley, File Фото: AP Photo/Brian Melley, File
Фото: AP Photo/Brian Melley, File

Температура в калифорнийской Долине Смерти достигла 130 градусов по Фаренгейту (54,4 градуса по Цельсию). Это одна из самых высоких температур, когда-либо зарегистрированных на Земле, отмечает Guardian. Ситуация усугубляется мощными пожарами, набирающими силу в Калифорнии.

Фото: iStock
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Данные Национальной метеорологической службы показали, что на метеостанции в Фернес-Крик в 15.41 по тихоокеанскому времени в минувшее воскресенье была зафиксирована температура 130 градусов по Фаренгейту. Влажность воздуха при этом составляла 7 процентов с порывами ветра до 9,6 километров в час. Это предварительные данные, которые будут изучены Национальным центром экологической информации и Всемирной метеорологической организацией. В случае подтверждения этот результат станет третьей по величине температурой из когда-либо зарегистрированных на планете.

Температурный рекорд был зафиксирован 10 июля 1913 года также в Фернес-Крик, небольшой общине, в которой проживает чуть более 30 человек, где находится администрация Национального парка Долина Смерти. Тогда воздух прогрелся до 56,7 градуса по Цельсию (134 градуса по Фаренгейту). Однако некоторые эксперты сомневаются в точности старых температурных рекордов. Показания 1913 года в Долине Смерти были признаны самыми жаркими на планете после того, как эксперты Всемирной метеорологической организации в 2013 году не признали температуру в 58 градусов по Цельсию, якобы зафиксированную в Ливии в сентябре 1922 года. Специалисты пришли к выводу, что показания в Ливии, вероятно, не могут считаться корректными из-за человеческой ошибки, неправильно используемого термометра и несоответствия с другими температурами, зафиксированными в это время в регионе. Кристофер Берт из частной метеорологической службы США, который инициировал расследование записей в Ливии, также поставил под сомнение легитимность показаний температуры Долины Смерти 1913 года, заявив, что они "по существу невозможны с метеорологической точки зрения".

Цифры

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
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Самые высокие температуры, когда-либо зарегистрированные на Земле, по данным портала BNO News:

56,7 градуса по Цельсию / 134 градуса по Фаренгейту - Долина Смерти, Калифорния, 10 июля 1913 года

55,0 градуса по Цельсию / 131 градус по Фаренгейту - Кебили, Тунис, июль 1931 года

54,4 градуса по Цельсию / 130 градусов по Фаренгейту - Долина Смерти, Калифорния, 16 августа 2020 года

53,9 градуса по Цельсию / 129 градусов по Фаренгейту - Митрибах, Кувейт, 21 июля 2016 года

53,7 градуса по Цельсию / 129 градусов по Фаренгейту - Турбат, Пакистан, 28 мая 2017 года

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