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17.08.2020 23:27
Рубрика: В мире

В Германии начался крупнейший в истории процесс над сетью педофилов

Текст: Максим Макарычев

В Германии начался крупнейший в истории процесс над сетью педофилов. 43-летний повар Йорг Л в понедельник предстал перед судом в Кельне по обвинению в сексуальном насилии над своей маленькой дочкой, сообщает ВВС. Судья Микаэла Брунссен заявила, что Йорг Л. "совершал сексуальное насилие, иногда в жестокой форме отношении своей дочери в 61 эпизоде". Против педофила за ширмой в целях неразглашения личности будет свидетельствовать его жена.Ожидается, что судебный процесс продлится 11 дней, а Йоргу Л. грозит 15 лет тюрьмы.

Фото: AP Photo/Franka Bruns
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Как сообщила сторона обвинения, десятки тысяч человек в сетях педофилов просматривали фотографии, которые Йорг Л разместил в швейцарской сети безопасных сообщений так называемого даркнета. Рейд в его доме в октябре прошлого года в Бергиш-Гладбахе, недалеко от Кельна, заставил полицию содрогнуться и приступить к расследованию преступных деяний еще десятков предполагаемых педофилов, дела которых также переданы в суд.

В результате этого потрясшего страну дела во всех 16 землях Германии было выявлено 87 подозреваемых в растлении малолетних, а 50 родителей детей в возрасте от трех месяцев до 15 лет были лишены родительских прав. Немецкие СМИ сообщают, что 130 следователей по этому делу все еще просматривают терабайты видео и изображений. Трое следователей, которые вели расследование, после просмотра фотографий сцен насилия из-за нервных расстройств были вынуждены уйти в длительный отпуск по болезни.

Считается, что до 30 тысяч человек были связаны с обвиняемыми в педофилии чат-группами. В некоторых онлайн-чатах одновременно находилось до 1800 педофилов. В обвинительном заключении говорится, что Йорг Л. несколько раз встречался с одним мужчиной, и они насиловали детей друг друга. В мае этот насильник, 27-летний бывший солдат бундесвера, был приговорен к 10 годам тюремного заключения за жестокие сексуальные преступления.

Германия, и особенно земля Северный Рейн-Вестфалия, была шокирована несколькими недавними скандалами, связанными с жестоким обращением с детьми. В июне 2020 года 11 человек были арестованы по обвинению в сексуальном насилии над детьми после того, как в подвале в Мюнстере были обнаружены фотографии и видеозаписи. Тогда следователи заявили, что опознали трех жертв в возрасте пяти, 10 и 12 лет. В ходе более раннего скандала было обнаружено, что несколько мужчин сотни раз жестоко обращались с детьми в кемпинге в Люгде в период с 1998 по 2018 годы. Большинство жертв в то время были в возрасте от трех до 14 лет.

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