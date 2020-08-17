В Германии переименуют "цыганскую" приправу

Борьба с призраками расизма добралась до продуктовых полок Германии. В ближайшие дни с них исчезнет любимый гурманами соус "Цыганский". Название приправы пришлось не по вкусу некоторым представителям народа синти и рома - цыганской диаспоры в республике.

Соус "Цыганский" упоминается еще в кулинарных книгах начала прошлого века. Теперь некоторые в Германии углядели в его названии расизм. Фото: AP

Как сообщает Spiegel online, отныне он будет называться "Соус из паприки в венгерском стиле" - теперь главное, чтобы венгры не обиделись. А между тем "Цыганский соус", популярный в немецкой, австрийской и французской кухнях, упоминается еще в знаменитом "Кулинарном путеводителе" 1903 года Огюста Эскофье, прозванного "королем поваров и поваром королей". Даже Центральный совет синти и рома Германии, в целом приветствовавший решение, признал его отчасти перебором. "Конечно, хорошо, что компания отреагировала на жалобы. Но мы не считаем, что главные беды происходят от "цыганского соуса" или "шницеля по-цыгански". Гораздо важнее, в каком контексте используется слово "цыган", - признал глава совета Романи Розе. Куда больше его беспокоят реальные проявления ксенофобии.

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