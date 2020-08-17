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17.08.2020 16:42
Рубрика: В мире

В Германии спустя 500 лет переименуют отель "Три мавра"

Текст: Екатерина Забродина

До конца года сменит вывеску отель "Три мавра" в баварском Аугсбурге, над которым давно сгущались тучи из-за якобы "расистского" названия. Об этом пишет Die Welt.

Фото: Екатерина Забродина
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Издание отмечает, что владельцы до последнего сопротивлялись переименованию заведения с пятисотлетней историей, чей порог в свое время переступали Моцарт, Гете, Гайдн, Паганини, Вагнер, граф фон Цеппелин и Франклин Делано Рузвельт - они значатся в списке знаменитых постояльцев на сайте отеля, который пока еще называется по старинке. Теперь гостиница будет именоваться довольно безлико - "У Максимилиана". А ведь ее исконное название связано с романтической легендой о том, как владелец постоялого двора приютил в холода четырех абиссинских монахов. Потом они решили продолжить странствие, но один "мавр" замерз в поле. Тогда сердобольный трактирщик вернул остальных и оставил у себя на всю зиму. Лобби отеля до сих пор украшают три терракотовых бюста, выполненных в 17 веке средневековым скульптором, который вдохновился этой историей. Что теперь будет с бюстами - непонятно.

"РГ" уже писала о том, что в Германии полным ходом идут "гонения на мавров": исторический бренд "мавританских" аптек с трудом отбивается от нападок, уже принято решение дать новое название берлинской станции метро Мавританская улица, а жители Кобурга горой встали на защиту герба с покровителем города - Святым Маврикием, который со Средневековья изображался темнокожим. Кстати, согласно опросу газеты Augsburger Allgemeine Zeitung, две трети немцев (около 72 процентов) считают бессмысленным переименование якобы неполиткорректных названий, только 18 процентов поддерживают затею, остальные не знают, что и сказать.

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