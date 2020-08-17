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17.08.2020 19:31
Рубрика: В мире

Дискотеки закрылись

Текст: Нива Миракян ("Российская газета")
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8236)
На фоне новой волны коронавируса на Апеннинах прекращают работу дискотеки, ночные клубы и танцплощадки. Как поясняет Минздрав Италии, запрет, который будет действовать по меньшей мере до 7 сентября, коснется как мероприятий, проходящих на пляжах и под открытым небом, так и в закрытых помещениях. В последние две недели в Италии наблюдается поступательный рост числа заражений - с 200 случаев в сутки в июне и июле до более чем пяти сотен в августе.

Если сидеть сложа руки, прогнозируют вирусологи, всего через несколько дней суточный прирост может достичь тысячи случаев, что неминуемо повлечет увеличение числа госпитализаций и летальных исходов. Причем на этот раз возраст инфицированных резко снизился - в группе риска оказалась итальянская молодежь, до сегодняшнего дня пребывавшая в убежденности, что вирус бьет исключительно по пожилым.

Фото: AP
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Для того чтобы остановить вспышку коронавируса, всех граждан обязали носить медицинские маски с 18.00 вечера до 6.00 утра в любых общественных местах, где есть вероятность скопления людей. Речь главным образом идет о барах, чьи клиенты, преимущественно молодежь, толпятся с напитками на площадях и в узких улочках. Дискотеки оставались последними заведениями, которые было разрешено открыть после карантина в середине июля. До недавнего времени у региональных властей были полномочия, позволяющие им самостоятельно решать, когда и в каком формате открывать ночные клубы. Новое постановление лишило их подобной привилегии. Теперь владельцы ночных заведений сетуют, что в этом году их потери могут достигнуть 4 млрд евро.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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