В Казани в воскресенье прошли решающие матчи этапа чемпионата страны 2020. Это третий по счету такой турнир, но только второй в летнем сезоне, то есть при выступлениях на открытых песчаных площадках. Сенсаций не произошло: победили чемпионы мира 2019 Вячеслав Красильников - Олег Стояновский из новоуренгойского "Факела", обладательницы наград ряда престижных международных соревнований столичные динамовки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова.

Из-за пандемии Красильников - Стояновский не играли вместе с марта. Правда, Олег месяц назад на этапе в Москве выступил, но в паре с Александром Крамаренко вообще из другого клуба. Наконец-то лучшие пляжники мира воссоединились, снова показав отменное мастерство и стабильность, однако не без шероховатостей. На пути к финалу тандем взял верх во всех четырех проведенных матчах, однако в полуфинале с Русланом Быкановым и Александром Лихолетовым из ВК "Подмосковье" пришлось потрудиться полноценные три сета - 19:21, 21:16, 15:10. Сражение за "золото" против серебряных призеров прошлогоднего чемпионата Европы Ильи Лешукова и Константина Семенова получилось на загляденье драматичным -17:21, 23:21, 15:12.

Состав участниц женского финала навеял отчасти тоскливые мысли о том, что с резервом и новыми игроками у нас не все так хорошо, как может показаться из-за множества международных медалей, добытых в последние годы Марией Бочаровой и Марией Ворониной. Этих девушек в Казани не было, победительницы этапа Бирлова и Уколова в числе наших топовых игроков уже более доброго десятка лет, одна из их соперниц по встрече за титул Александра Моисеева поднималась на высшую ступень пьедестала почета первенства континента под фамилией Ширяева еще в далеком 2006-м.