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17.08.2020 21:46
Рубрика: В мире

В Китае одобрили первый патент на вакцину от COVID-19

Текст: Алексей Чуриков

В Китае была одобрена первая патентная заявка на вакцину от коронавируса нового типа. Как сообщает издание "Жэньминь жибао", патент для вакцины Ad5-nCov был одобрен Государственным управлением по правам интеллектуальной собственности КНР.

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Отмечается, что заявка была подана 18 марта командой академика Китайской академии военных наук Чэнь Вэя и компанией CanSino Biologics. Одобрение со стороны управления по правам интеллектуальной собственности было получено 11 августа.

Подчеркивается, что по данным разработчиков вакцины, она проста в производстве и может быстро выпускаться в больших количествах. Еще 11 июня был завершен второй этап клинических испытаний, а уже 25 июня - ее одобрили для использования для особых нужд армии КНР.

В мире Восточная Азия Китай Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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