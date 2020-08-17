В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества России и Мьянмы

Замминистра обороны Александр Фомин обсудил с начальником генштаба армии Мьянмы генералом Мья Тун У, углубление военного и военно-технического сотрудничества.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на встрече также была дана положительная оценка динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области. Стороны подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

В Минобороны, отметили, что начальник генштаба вооруженных сил Республики Союз Мьянма прибыл в Москву в качестве почетного гостя. Он будет участвовать в церемонии открытия Армейских международных игр - 2020 и Международного военно-технического форума "Армия-2020".