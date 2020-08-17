В Новой Зеландии из-за коронавируса перенесли всеобщие выборы

С сентября на октябрь перенесены всеобщие выборы в Новой Зеландии. Они пройдут 17 числа. Такое решение связано с возобновившимся на территории государства распространением коронавируса, рассказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

На прошлой неделе в Новой Зеландии впервые за 102 дня были зафиксированы четыре случая заражения коронавирусом за пределами контролируемой изоляции. Был введен карантин в крупнейшем городе страны - Окленде, уточняет РИА Новости.

Из-за вспышки вызываемого коронавирусом заболевания Ардерн ранее отложила роспуск парламента перед выборами. Он должен произойти шестого сентября. Напомним, что предыдущие всеобщие выборы прошли в стране 23 сентября 2017 года.