В Петербурге нашли мертвым бывшего чиновника Смольного

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства гибели экс-начальника аппарата одного из вице-губернаторов городского правительства.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело Валентина Верещаки было найдено под окнами многоэтажного дома на улице Бутлерова около пяти часов утра. Предположительно, мужчина скончался от травм, полученных при падении. Обстоятельства гибели бывшего чиновника установит проверка.

Валентин Верещака ушел из аппарата правительства Санкт-Петербурга в 2018 году вслед за своим начальником Михаилом Мокрецовым. Известно, что до Смольного он работал в структурах министерства обороны РФ, а после занимал руководящую должность на одном из промышленных предприятий Северной столицы.