В Россельхознадзоре предложили ужесточить наказание для нарушителей продэмбарго

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о способах поставки в Россию санкционных продуктов и предложил ужесточить меры наказания к контрабандистам.

"За последние годы те, кто нарушает режим продэмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция - санкционная, сложно", - утверждает Данкверт в интервью РБК. Недобросовестные предприниматели стараются выдавать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки. Еще одна схема - перевозчик заезжает на территорию России якобы на заправку, но при досмотре оказывается, что на машине стоят левые номера, а водитель предъявляет сопроводительные документы на "внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой". Используется и ложный транзит, когда по путевым документам ввозимая продукция якобы едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве.

Глава контрольного сельхозведомства, работающий в этой должности уже 16 лет, предлагает бороться с такой контрабандой по примеру других стран, где в случае выявления таких незаконных перевозок, "конфискуется все, включая машины". В России такой практики пока нет: если задержанная машина перевозит продукты без документов, а прямых доказательств, что продукция санкционная, нет, вызвавший вопросы груз отправляют обратно в страну, откуда он прибыл.

Сергей Данкверт назвал объемы такой контрабанды: с июля 2015 года Россельхознадзор выявил более 36 тысяч тонн санкционной продукции, завезенной в России, но не прошедшей проверки "на легальность".