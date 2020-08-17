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17.08.2020 10:30
Рубрика: Культура

В Рунете заработал кинотеатр для web-сериалов и короткого метра

Текст: Сусанна Альперина

В России запустился веб-кинотеатр Chill, где представлены веб-сериалы и короткие фильмы со всего мира. О запуске такого ресурса объявили в прошлом году во время фестиваля web-сериалов "Реалист" в Нижнем Новгороде. Из-за пандемии в 2020-м третий по счету Realist Web Fest отменен - по традиции фестиваль проходил в начале августа. Зато сейчас в середине этого же месяца открывают обещанную мультимедийную платформу. Она позволяет не только смотреть лучший мировой и российский короткий контент, но и загружать свои работы - от нескольких эпизодов до сериала целиком. Все сериалы представлены на сервисе эксклюзивно, более 30% контента - в свободном доступе, то есть - фильмы можно смотреть бесплатно. Зато за свое творчество в этом направлении на платформе можно получать деньги.

Фото: instagram.com/ thefunksolbrother
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Сейчас на платформе уже представлены более 200 единиц контента - веб-сериалы из США, Канады, Европы, Южной Кореи, Австралии, Бразилии и других стран. Это участники и победители мировых веб-фестивалей, самые известные европейские и популярные российские проекты. Помимо мировых премьер, Chill представит сериалы собственного производства. Среди них - сериал Ян Гэ "Выйти нельзя остаться", снятый в Берлине во время карантина, молодежная комедия "Представители" - актуальная история об отношениях, межрасовых и социальных предрассудках, съемки которой прошли в Лондоне, черная комедия "Грибы и рыбы". Также на платформе можно посмотреть известный австралийский веб-сериал "Витая в облаках" - победитель Чемпионата мира по веб-сериалам и обладатель более 15 международных наград, канадский альманах кровавых ужастиков в духе "Черного зеркала" "Хоррор 404", сенсационную корейскую драму "Дисциплина", популярные российские веб-сериалы "Пиксельный разум" и "Всемогущий" и другие.

"Мы видим запрос на новую форму смотрения, - говорит генеральный продюсер сервиса Антон Калинкин. - Люди хотят смотреть короткие видео во время поездки в метро или стоя в пробке. Это новый формат получения эмоций от кино, когда за 5-15 минут серии ты видишь полноценную историю. И это качественный художественный контент".

Новая мультимедийная платформа работает в двух направлениях. Пользователь получает доступ к эксклюзивному короткому контенту, которого нигде больше нет - в русском дубляже и на языке оригинала. А создатели коротких форм могут самостоятельно добавлять свои работы на сайт и, как уже было сказано выше, монетизировать контент, получая гонорар за каждый просмотр. Это также возможность найти инвестора - автор может загрузить от трех эпизодов своего сериала и найти партнера для завершения съемок. Ресурс ориентирован на две модели монетизации. Первая - PPC (Pay per chapter), то есть оплата за каждую единицу контента (за каждую серию). Вторая - бесплатная модель с рекламой (AVoD). Первые месяцы работы платформы доступ к бесплатному контенту будет без рекламы.

Фото: kinopoisk.ru
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"На данный момент на ресурсе около 30% контента находятся в свободном доступе. И это соотношение будет сохранено и дальше. Пользователь приходит в наш веб-кинотеатр и получает возможность познакомиться с большим количеством контента без оплаты, - продолжает Антон Калинкин. - А уже потом решить, хочет он смотреть дальше или нет. Ежегодно мы планируем знакомить зрителя с более чем 150 новыми проектами".

Платформа Chill создана компанией Red Carpet Studio, которая занимается продвижением, производством и популяризацией веб-сериалов на российском рынке. Помимо того, что компания проводит ежегодный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде, она организовывает международный веб-маркет в Москве, а также первую российскую премию в области веб-индустрии. Официальная социальная сеть новой платформы - "ВКонтакте", следить за новостями можно на официальной страничке Chill.

Справка "РГ"

Веб-сериалы отличаются от телевизионных тем, что созданы для просмотра на экранах компьютеров, мобильных телефонов или других гаджетов. Одной из характеристик веб-сериалов является короткий хронометраж (в среднем 15 минут), динамичность и особая форма повествования. Им также свойственен сравнительно небольшой съемочный бюджет. Индустрия веб-сериалов активно развивается во всем мире последнее десятилетие - на данный момент проводятся уже более 40 веб-фестивалей. В России интернет-аудитория таких сериалов также стремительно расширяется в последние три года, а производителей веб-контента становится все больше. Ряд российских проектов уже успели получить международное признание.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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