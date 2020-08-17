В Сирии на маршруте российско-турецкого патруля произошел подрыв

В сирийской провинции Идлиб на маршруте движения совместного российско-турецкого патруля произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Среди российских военнослужащих пострадавших нет.

Как рассказали в Российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, инцидент произошел при патрулировании участка от населенного пункта Айн эль-Хабр до населенного пункта Трумба связывающей города Алеппо и Латакию, неподалеку он населенного пункта Саракиб. "Подрыв неустановленного боеприпаса произошел вблизи от турецкой машины сопровождения. Среди российских военнослужащих пострадавших нет", - подчеркнули в ЦПВС.

Там отметили, что к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось три бронетранспортера БТР-82А. Движение совместной колонны с воздуха контролировали российские беспилотники.

Организация взаимодействия между сторонами велась через Совместный координационный центр.