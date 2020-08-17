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17.08.2020 10:15
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили идею введения выходного для родителей первоклассников

Текст: Галина Мисливская

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что вопрос о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников требует изучения.

Фото: iStock
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Так он прокомментировал в беседе с RT предложение главы Института прогрессивного образования Анны Маркс. Ранее она направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором отметила, что более половины родителей хотели бы проводить ребенка в первый класс, но 37% из них не имеют возможности отпроситься с работы. Большинство намерено взять отгул или выходной за свой счет.

Еще один оплачиваемый нерабочий день "ляжет прежде всего на плечи региональных бюджетов, что является для них серьезной тратой", отметил Валерий Рязанский. "С морально-этической точки зрения было бы неплохо, чтобы родители могли 1 сентября провести именно таким образом, чтобы дети почувствовали этот праздник. Но вопросы бюджетирования требуют отдельного рассмотрения", - подчеркнул он.

Сенатор считает, что предложение Анны Маркс требует дополнительного изучения.

"Я думаю, что, скорее всего, по жизни будет немного иначе. Конечно, родители будут отпрашиваться на несколько часов для того, чтобы детей проводить в школу, и, как правило, работодатели относятся к этому с пониманием, без дополнительного оформления", - добавил парламентарий.

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