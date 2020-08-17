В Таиланде проходят крупнейшие с 2014 года акции протеста

В Таиланде проходит крупнейшая с 2014 года акция протеста. По данным полиции, только в Бангкоке на нее собралось порядка 12 тысяч человек, при этом организаторы насчитали 20 тысяч.

Значительная часть участников манифестаций - студенты. Собственно, протесты начались еще в феврале, после того как была распущена оппозиционная партия "Анакхот Май" (Вперед в будущее) - третья по численности в парламенте и пользовавшаяся широкой поддержкой среди молодежи, поскольку в ней видели новое веяние в политике вместо привычной риторики властей.

Однако эпидемия коронавируса на несколько месяцев пресекла всякие массовые выступления. Но стоило снять ограничения, как недовольные продолжили манифестации.

В настоящее время у протестующих три главных требования. Это отставка правительства, новая конституция, прекращение преследования оппозиции.

Однако, судя по некоторым лозунгам, в последние дни появилось и четвертое требование - реформа монархии в плане ограничений полномочий короля. Последнее - особенно деликатная тема, учитывая, что за оскорбление Его величества, имеющего полубожественный статус, закон определяет до 15 лет тюрьмы. Правда, после восхождения на трон в 2016 году нового короля Махи Вачиралонгкорна (Рамы V) эту меру не применяли, но она остается в законодательстве.

Среди требований протестующих в отношении короны - вывести из прямого подчинения короля два армейских подразделения, ограничить его право контролировать обширные королевские владения, а также - воздержаться в будущем от одобрения военных переворотов. Последнее связано с находящимся сейчас у власти в Таиланде правительством генерала Праюта Чан-Оча, пришедшего к власти в 2014 году в результате переворота, чьей отставки требуют манифестанты.

По некоторым сведениям, королевский дом негласно попросил местные СМИ не публиковать информацию о требованиях студентов касательно реформы монархии.

Одновременно со сторонниками реформ на улицы в Бангкоке вышли и те, кто поддерживает нынешнее положение дел. Демонстрация в поддержку короля прошла 16 августа по соседству с митингом сторонников перемен. "Можно выступать против кого угодно, кроме монарха, его мы не имеем права трогать", - заявили роялисты. Также они пообещали внимательно следить за студентами и сообщать в полицию, если заметят неуважение к монархии.

Власти пока что реагируют на протесты мягко. Вице-премьер Таиланда генерал Правит Вонгсувон заявил 17 августа, что граждане имеют право проводить митинги и выражать свое мнение, если это не ущемляет права других людей, сообщает тайская газета Bangkok Post. Когда генерала спросили, как власти относятся к тому, что протестующие нарушают распоряжение о запрете массовых собраний в виду опасности распространения коронавируса, Правит лишь развел руками и ответил: "А что мы можем сделать"? Правда, трех лидеров протестов все же задержали по обвинениям в подстрекательстве к мятежу и нарушении запрета на массовые собрания, но вскоре они были отпущены.

Кроме того, вице-премьер согласился, что конституция королевства действительно нуждается в изменениях, при том, что она была принята совсем недавно, в 2017 году. Впрочем, Таиланду не привыкать к поправкам в основной закон - с момента отмены абсолютной монархии в 1932 году новую конституцию принимали уже двадцать раз.

Тем временем собравшиеся у монумента Демократии в Бангкоке манифестанты заявляют, что никуда не уйдут, пока власти не выполнят их требования. Судя по всему, правительство не готово применить силу, опасаясь роста недовольства в стране, чье экономическое положение ухудшилось из-за коронавирусных ограничений, особенно это касается туристического сектора (ВВП королевства во втором квартале 2020 года сократился на 12,2 процента, это рекордное падение с 1998 года).