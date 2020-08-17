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17.08.2020 01:37
Рубрика: В мире

В уличной еде в Стамбуле нашли вредные бактерии

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Золотистый стафилококк был обнаружен в 65 процентах продаваемых на улицах в Стамбуле продуктах питания, таких как рис, куриный донер, сэндвичи и кокореч (фаршированный субпродуктами кишечник ягненка). Также в 25 процентах продуктов, исследованных учеными из стамбульского университета Гелишим, нашли кишечную палочку, а в 10 процентах - сальмонеллу. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Фото: iStock
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Как считают ученые, бактерии попадают в пищу в основном через руки продавцов, а также через посуду, в которой хранятся продукты. Поэтому продавцам рекомендуется не уповать на перчатки, а чаще мыть руки и используемые в работе емкости.

При этом многие уличные торговцы считают подобные выводы ученых в корне неверными и утверждают, что они используют дезинфекционные средства. Кроме того, по мнению продавцов, в условиях жесткой конкуренции покупатель просто не придет снова, если заметит неладное, поэтому им приходится тщательно следить за чистотой.

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