Валерий Тодоровский: Сериалы - это свобода

В преддверии нового телевизионного сезона, режиссер, продюсер, президент российского фестиваля сериалов "Пилот" Валерий Тодоровский дал "РГ" видеоинтервью на тему "Как правильно смотреть, понимать и снимать сериалы". Можно дать прогноз: многие высказывания нашего гостя достойны того, чтобы разойтись на цитаты, и очень жаль, что разговор с ним длился менее часа - знания и опыт Тодоровского могут лечь в основу цикла бесед на столь волнующую сегодня многих тему.

Обозначим лишь некоторые моменты из сказанного - часть из них будет опубликована в бумажной версии "РГ-Недели". Тодоровский рассказал о том, чего ждать в этом году в отношении фестиваля сериалов "Пилот", какой многосерийный фильм он собирается снимать в ближайшем будущем и какие три его продюсерские проекта на выходе на федеральных каналах в новом сезоне, какой российский сериал удивил его в последнее время, каким западным сериальным хитом он вдохновляется при создании своих фильмов. А также - сколько стоит снять сериал у нас, и много это или мало, в сравнении с производством западных проектов; можно ли научить профессии шоураннера, особенно в нашей стране; почему телевидение в сериальном направлении стремится быть хорошим для всех и для каждого, и поможет ли ему это стремление в конкуренции с видеосервисами; чем можно удивить молодое поколение зрителей.

Это лишь малая толика того, что можно узнать, просмотрев интервью Валерия Тодоровского. В печатной его версии мы отдельно опубликуем список российских и зарубежных сериалов, которые упоминаются в беседе.