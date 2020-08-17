Верховный суд запретил движение АУЕ в России

В России запретили деятельность и признали экстремистским международное общественное движение "Арестантское уголовное единство", известное в молодежной среде как АУЕ. Соответствующее решение принял Верховный суд, удовлетворив иску Генерального прокурора Игоря Краснова.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в судебном заседании было установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией - молодежным движением экстремистской направленности. Также ВС установил, что в рамках движения и в его интересах участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки. Кроме того, как было указано в иске Генпрокурора и с чем согласился Верховный суд, деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Кроме того, в АУЕ активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.

Как отметили в Генпрокуратуре, "запрет деятельности АУЕ позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства".

Кстати, теме АУЕ и других деструктивных течений в молодежной среде было посвящено несколько выездных совещаний секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Так, например, по данным Совбеза, самый высокий уровень преступности среди несовершеннолетних зафиксирован в Свердловской, Курганской и Челябинской областях. И не случайно, что именно на Урале как раз отмечена наибольшая популярность, по сравнению с другими регионами, именно движения АУЕ.

О серьезности проблемы говорит тот факт, что движение "арестантского уклада" действительно приобрело во многих регионах России массовый и угрожающий характер.

Если вначале подростки просто общались между собой в социальных сетях на псевдотюремном жаргоне и понарошку играли в бандитов, то сейчас для многих это стало уже не игрой, а реальной жизнью, где конечная цель - получить свой первый срок и попасть за решетку. По данным правоохранителей, "рулят" всеми этими недетскими играми не подростки, а как раз наооборот - взрослые и уже состоявшиеся криминальные авторитеты.