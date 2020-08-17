Олегу Табакову 17 августа исполнилось бы 85 лет. МХТ им. Чехова в эти юбилейные дни приглашает посмотреть онлайн-цикл "Шесть вечеров с Олегом Табаковым". Продолжится он уже в интернет-пространстве Театра Олега Табакова (ТОТ): начиная с 18 августа, весь сезон его ученики и друзья будут размещать там материалы, посвященные любимому актеру и выдающемуся педагогу: "В юбилейный для Олега Павловича год мы хотим, чтобы его присутствие в нашей жизни было максимальным".

"У актеров нет первого. Есть первые. Потому что актер - профессия коллективная". Владимир Машков и Олег Табаков. 1994 год. Фото: Валерий Плотников

С художественным руководителем Театра Олега Табакова Владимиром Машковым мы говорим о том, какие уроки своего учителя ему помогают каждый день. И какое продолжение они получают сегодня - например, в контексте стартовавшего российского национального творческого чемпионата ArtMasters.

Декорации к вашему новому спектаклю "И никого не стало" по пьесе Агаты Кристи сейчас создает Александр Рукавишников, и это первая работа в театре известного скульптора. Он готовит и скульптурную композицию к 85-летию Олега Табакова...

Владимир Машков: Очень надеюсь, что получится открыть ее к началу сезона. Скульптурную композицию хочется открыть при участии учеников Олега Павловича, чтобы все были, смогли приехать. Она, мне кажется, прекрасна - и по задумке, и выбранное место прямо для нее (на Сухаревской площади, рядом с Новой сценой Театра Табакова. - прим. "РГ"). В этой композиции и Олег Павлович, и кот Матроскин, и атом солнца, его талант... Александр Рукавишников знал Олега Павловича и любил его. Он понял нашу задумку, а дальше предложил свой вариант. Будут запечатлены и дары Табакову - любимые его помидоры и раки...

Тоже будут?

Владимир Машков: Конечно. Все то, что Олег Табаков любил, - его натюрморт жизни. Будет лампа из "Матросской тишины", такие были и в кригеровских санитарных вагонах, в которых его отец в Великую Отечественную войну служил врачом, - Олег Павлович все время это вспоминал... В этой скульптурной композиции много зашифрованного. Раскрывать и раскрывать. Если что, мы расскажем.

Вечер памяти Олега Табакова состоится 7 ноября в МХТ им. Чехова. Вы его режиссер?

Владимир Машков: Это будет наше коллективное творчество. Я не режиссер, в строгом смысле этого слова, в таких вечерах нет режиссуры. Все вместе встречались, обсуждали, как это может быть. Пространство действия определяет замечательный художник Александр Боровский. А дальше, как все на сцене закрутится, зависит от актеров, которые придут поздравлять своего учителя с днем рождения.... Это нам нужно, всем, кто знает Олега Павловича. Да. Мы все очень разные, но есть моменты, которые нас, как Галактики, всех закручивают в одну спираль.

Дату 7 ноября определил Московский Художественный театр. Возможно, еще и потому, что это день красных гвоздик, которые очень любил Олег Павлович. Любимый его цветок - он всегда дарил красные гвоздики.

Можете рассказать, какой самый дорогой подарок в жизни вы получили от Табакова? Кроме того, что он дал вам профессию? И какой подарили ему?

Владимир Машков: Мы старались порадовать его чем-то не только в дни рождения. Что-то вкусненькое привозили, что он любил. Какие-то мелочи, эффектные игрушки. И он нас все время подкармливал. Самым дорогим всегда было, конечно, его внимание. А с моей стороны... Я помню, он очень хотел, чтобы спектакль "N13" вернулся (мхатовский хит, поставленный Владимиром Машковым. - прим. "РГ"), как он этому радовался. Я нашел время, ребята, начали репетировать. Олег Павлович себя плохо чувствовал в какой-то момент, и у нас были маленькие трагедии - на репетиции Сережа Угрюмов ногу сломал. Мы его ждали, очень хотели выпустить этот спектакль. И вот премьера! И она прошла успешно. Олег Павлович нарядился в голубой костюм, вылетел на сцену... И дальше он, можно сказать, четыре года бегал! Наверное, тот спектакль можно считать каким-то моим подарком Олегу Павловичу.

И очень хорошим!

Владимир Машков: А его подарок мне на день рождения всегда со мной. Всегда ношу две монетки. Одна - от величайшего русского актера Евгения Александровича Евстигнеева, которую от него передал мне его сын Денис. А вторую, не зная про подарок Евгения Александровича, вручил Олег Павлович: "На, сделай что-нибудь". (Показывает два кулона на шее из золотых монет. - прим. "РГ"). Одна монетка - советский "Сеятель", другая - Николай II, царский червонец. Два мастера подарили мне эти символы. Они всегда мне помогают. А из того внебытового, что Олег Павлович сам себе дарил... Он был очень доволен, когда видел из окна своего кабинета очередь за театральными билетами. Раньше билеты в кассах продавались.

Вам теперь из своего окна очередей не видно - они электронные, в интернете...

Владимир Машков: Но у нас, его учеников, та же цель. Наша настоящая жизнь здесь, в Театре Олега Табакова. А дальше - получится или нет, до конца неизвестно, но мы прилагаем все усилия. Каждый день.

Вы помните день, когда в последний раз виделись с Олегом Павловичем?

Владимир Машков: Очень хорошо помню. У меня был день рождения. Обычно я ему звонил и говорил: "Олег Павлович, у меня день рождения", и он меня поздравлял, у нас такой ритуал был. А тут он мне не ответил. Оказалось, что 27 ноября он попал в больницу... Я приходил к нему, когда это было возможно. Скажу так, при всей сложности положения он создавал впечатление сильного человека, который борется. Он был гладиатор по своей природе. Ему уже было трудно говорить, но по глазам, по действиям, все равно было видно, что он невероятной внутренней силы человек. И в тот самый страшный момент своей болезни он не сдался, он бился. А его стремления, его желания были в театре.

Скульптурную композицию хочется открыть при участии учеников Олега Павловича. В ней и сам Табаков, и кот Матроскин, и атом солнца, и его таланты...

Вы сохранили в памяти последние слова, которые от него услышали?

Владимир Машков: Он мне их написал. И его слова, обращенные ко мне, всегда лежат у меня на столе. Он подарил свою книгу "Моя настоящая жизнь". Я ее открыл, а там на первой странице его послание: "Вова! Я люблю тебя и хочу, чтобы ты реализовывался полно и интенсивно. И тебе, и людям, будет хорошо. Мы знаем друг друга давно... Табаков".

Реализовываться полно и интенсивно - это наказ всем нам, его ученикам. Точнее, лаконичнее не скажешь... Вот мы и стараемся. Чтобы и нам, и людям было хорошо. И чтобы все через любовь шло...

На репетиции спектакля "И никого не стало" по пьесе Агаты Кристи, премьерой которого откроется 35-й сезон в Театре Олега Табакова. Фото: Ксения Бубенец

P.S.

Где сохранилось чудо

У вас еще одна новая миссия. Вы вошли в оргкомитет национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2020. Проект государственный, масштабный; в конце августа объявят финалистов чемпионата, которые будут участвовать в очном конкурсе 12-15 октября. 21 октября лучшие их проекты представят на гала-концерте сразу на сцене Большого театра...

Владимир Машков: Для меня это хорошая возможность на большом творческом мероприятии обменяться опытом и отличный способ познакомиться с молодыми талантливыми специалистами. На чемпионате мы ждем тех, кто готов поделиться своими знаниями с профессиональным сообществом. Замечательно, что на таком серьезном государственном уровне решили собрать таланты. (Чемпионат проходит при поддержке Фонда президентских грантов, министерства науки и высшего образования, министерства культуры, министерства просвещения РФ и Правительства Москвы. - прим. "РГ")

Когда меня спрашивают, какой сейчас тренд в театре или в кино, мне кажется, тренд везде один - талант. Чемпионат дает возможность познакомиться с молодыми ребятами, у которых есть свои интересные идеи. Поле деятельности достаточно свободное. На нас жизнь не заканчивается, хорошо бы, чтобы нас окружали молодые профессионалы. ArtMasters ищет ребят, которые будут заниматься звуком, светом, проекцией, сценографией; художников, которые смогут работать и с компьютерной графикой. То есть чемпионат объединяет самые современные направления, которые только начинают исследоваться. А неизменной для меня в театре остается одна величина - живой актер.

Соревнования проходят по шестнадцати "компетенциям", и актерских среди них нет.

Владимир Машков: Мы думали об этом. Но дело в том, что по большому счету здесь не может быть соревнования. У актеров нет первого. Есть первые. Потому что актер - профессия коллективная. И раскрывается актер только с другим актером. Я это точно знаю.

Актерство - материя сложная и тонкая. Она не технологична. Хотя есть определенные условия работы и со студентами, и с другими актерами, и с самим собой - как добраться к себе же... Где переход: я есмь - актер, и где я в предлагаемых обстоятельствах, когда момент перевоплощения пройден. Станиславский писал, что ты можешь играть плохо или хорошо, но ты должен играть верно. На "Арт-Мастерсе" хотелось бы найти людей, которые точны в своей профессии.

Одна из номинаций чемпионата необычно звучит, я не знала, что такая специальность уже существует: дизайнер смешанной реальности...

Владимир Машков: В театре возможно все, ведь там прежде всего работает воображение. И если того требуют предлагаемые обстоятельства, почему же не изменить пространство на наших глазах здесь и сейчас? Это каждодневная магия театра. Олег Павлович Табаков говорил, что единственное место, где еще сохранилось чудо, это театр. Я с ним абсолютно согласен. Театр и есть чудо. И начинаться оно должно сразу со входа в театр. Но его невероятно трудно добиться, оно неслучайно. И это труд огромного коллектива.

На "Арт-Мастерсе" хороший призовой фонд. Но главное - практика в театрах с последующей перспективой трудоустройства лучших. Вы готовы принять молодых специалистов в Театр Табакова?

Владимир Машков: Специалисты всегда нужны. Мастеров на пальцах можно пересчитать. Театры - они как замкнутые государства. Но утаить ничего нельзя, что происходит в театре. А случится чудо или нет, становится понятно только в семь часов вечера, когда актеры выходят к зрителям, которые пришли за впечатлениями...

Однажды Федор Филиппович Конюхов, великий наш путешественник, художник, мой друг, перед тем как я его пригласил в свой театр, поделился: "Давно как-то пошел я на спектакль в один театр. И вот два с половиной часа смотрел какую-то ерунду. Я столько времени потратил! Я мог же картину написать или почитать что-нибудь... И так много народу там было, если посчитать, это сколько ж часов у людей отняли?"

У меня так сердце захолонуло... Думаю, вдруг ему и у нас не понравится... Но в тот вечер все обошлось. С тех пор перед каждым спектаклем я вспоминаю прекрасную фразу великого бейсболиста Джо Ди Маджо, который говорил, что он всегда старается показывать лучшую игру, ведь никогда не знаешь, кто тебя увидит впервые.

И надо быть готовым ко всему?

Владимир Машков: Всегда. Может быть, именно сегодня в зале будет сидеть твоя судьба?

Справка "РГ"

В день 85-летия Олега Табакова, 17 августа в 13.30, Марина Зудина, Владимир Машков и актеры Театра Табакова откроют фотовыставку на Чистопрудном бульваре к юбилею Олега Павловича.

В начале сентября в Москве на Сухаревской площади рядом с Новой сценой ТОТ появится скульптурная композиция работы Александра Рукавишникова, посвященная актеру.

Вечер памяти Олега Табакова в МХТ им. Чехова готовят 7 ноября - по традиции, заведенной еще самим Табаковым, предпочитавшим в театре свои дни рождения справлять не летом, а после отпуска, осенью.