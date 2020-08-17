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17.08.2020 18:01
Рубрика: Общество

ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании легких при COVID-19. Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.
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Она напомнила, что на прошлой неделе Национальная статистическая служба Великобритании опубликовала исследование, в котором утверждается, что риск смерти пациента от коронавируса при длительном воздействии загрязнения воздуха может быть выше на 7%. Аналогичные данные есть и в других странах. По словам эксперта, ВОЗ, взаимосвязь между течением болезни и грязным воздухом еще предстоит изучать, однако то, что загрязнение атмосферы ежегодно приводит к 7 миллионам преждевременных смертей, по словам Марии Нейра, - факт. Грязный воздух мешает работе легких и тормозит защитные функции организма, добавляет эксперт.

"Очевидно, если ваши легкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжелой форме, так как у вас меньше защиты", - подчеркнула представитель ВОЗ. В то же время она напомнила, что загрязнение воздуха - фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании.

Положительную роль, по мнению эксперта, сыграли карантинные меры, введенные из-за коронавируса в ряде стран. Качество воздуха даже в некоторых очень загрязненных городах значительно улучшилось. Представитель ВОЗ также считает, что странам нужно переходить к "зеленой экономике" и использованию возобновляемых источников энергии. А жителям стараться сокращать использование кондиционеров и систем отопления, выбирать экологические виды транспорта.

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