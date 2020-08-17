Возобновлены полеты по программе "Открытое небо"

После нескольких месяцев перерыва, вызванного пандемией коронавируса и закрытием по всему миру национальных границ, Россия возобновила наблюдательные полеты в рамках международного Договора по открытому небу.

На этой неделе наши инспекторы на специально оборудованном самолете Ан-30Б совершат контрольный рейд над территорией Финляндии. "Полет будет выполняться в период с 17 по 21 августа с аэродрома открытого неба Хельсинки - Вантаа. Максимальная дальность составит 1400 километров", - сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он уточнил, что Ан-30Б с аппаратурой фото- и видеосъемки пройдет по заранее согласованному с властями Хельсинки маршруту. Все это время, помимо российских инспекторов, на борту будут находиться финские специалисты. Их главная задача - проследить, чтобы самолет не отклонялся в сторону, а международные контролеры использовали свою технику строго в соответствии с требованиями договора.

Ничто не ограничивает их возможности. Подписанные в Хельсинки 24 марта 1992 года соглашения разрешают инспекторам открытого неба фотографировать и снимать на видео все передвижения войск и кораблей, а также любые объекты армейской и флотской инфраструктуры. Есть требование к таким документам - на снимках должны четко распознаваться основные виды вооружений и боевой техники.

В свое время эту программу специально создавали для бесконтактного контроля за дислокацией и перемещением вооруженных сил. Для каждой страны - участницы Договора установлена квота на наблюдательные полеты. У России это 42 рейда в год.

Инициатором данного проекта были США. Они же сейчас поставили под вопрос его будущее. Это случилось после того, как президент Трамп, из-за явно надуманных претензий к России заявил о скором выходе страны из соглашений по открытому небу. У России свои вопросы по исполнению американцами договора. .

Тем не менее, Москва за сохранение договора. Такого же мнения придерживаются в Европе.