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17.08.2020 05:05
Рубрика: В мире

Второй раз за лето вандалы испортили памятник экс-премьеру Канады

Памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо вновь подвергся нападению вандалов. Сообщение появилось в Twitter города Вон, в одном из парков которого и расположен монумент.

Фото: iStock
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"Работники коммунальной службы уже очистили памятник. Благодарим также полицию Йорка за принятие срочных мер", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Мэр города Маурицио Бевилакуа осудил акт новый вандализма и заявил, полиция уже начала расследование. Напомним, в прошлый раз злоумышленники замазали черной краской лицо и голову скульптуры. О том, что кто-то был задержан, не сообщалось. Глава канадского правительства Джастин Трюдо, приходящийся своему знаменитому предшественнику сыном, пока не прокомментировал инцидент.

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