Выпускники Финансового университета запустили виртуальную экспедицию

Выпускники Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сланченко и Марк Дудко стали победителями XVI Всероссийского конкурса авторских проектов и проектов в сфере образования "Моя страна-моя Россия". В рамках своего проекта "Россия от края до края" они организовали походы на все крайние географические точки нашей страны: Эльбрус, Земля Франца Иосифа, погранзастава Нормельн, гора Рагдан и озеро Байкал. Проект посвятили альма-матер - в каждой точке водружали флаг Финуниверситета.

По инициативе Александра и Марка совместно с Ассоциацией выпускников конкурса была придумана Педагогическая экспедиция с Дальнего Востока в центральную часть России, в ходе которой молодые ученые и специалисты могли бы встретиться со школьниками и педагогами из разных российских городов и сел, поделиться своими знаниями и опытом. Но в сложившейся эпидемиологической ситуации в нынешнем году экспедицию решено проводить в онлайн-формате. Как? Педагоги-новаторы и молодые ученые из 85 регионов страны в формате открытых виртуальных встреч расскажут о культуре, истории и национальных особенностях своей малой родины. Старт проекта запланирован на 15 сентября 2020 года.

- Первая экспедиция к горе Эльбрус была организована в честь 100-летниего юбилея университета, - рассказал ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров. - Именно она послужила отправной точкой для создания Экспедиционного клуба и реализации масштабного проекта "Россия от края до края". Отрадно, что в сегодняшней непростой обстановке ребята смогли найти интересный и современный формат для реализации своей идеи. Запланированная экспедиция состоится в онлайн-режиме, что, безусловно, позволит расширить количество участников и будет способствовать дальнейшей популяризации культурно-исторического наследия России.

Выпускники Финуниверситета победили в номинации "Моя страна" - одной из самых ярких и знаковых номинаций конкурса, которую поддерживает Российская академия образования.

- Проект с педагогической направленностью Александра Сланченко и Марка Дудко помогает не только узнать больше о самых заповедных уголках нашей страны, но и апробировать новые уникальные форматы обмена опытом и знаниями между преподавателями и учениками" - отметил президент РАО Юрий Зинченко.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" проходит с 2013 года. За 17 лет с проектами по развитию российских территорий и местных сообществ в конкурсе участвовало более 150 тысяч человек. В 2020 году мероприятие собрало больше 63 тысяч участников. Это школьники, студенты, аспиранты, молодые предприниматели, общественные деятели и ученые. С 2019 года конкурс "Моя страна - моя Россия" проходит в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей. Всего на конкурсе представлено 20 номинаций.