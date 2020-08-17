За сутки в России подтверждено 4892 случая COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России подтверждено 4892 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 26,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 690

2. Санкт-Петербург 159

3. Московская область 153

4. Свердловская область 141

5. Ставропольский край 132

6. Ростовская область 127

7. Нижегородская область 120

8. Красноярский край 118

9. Иркутская область 114

10. Оренбургская область 102

11. Ульяновская область 102

12. Омская область 99

13. Воронежская область 97

14. Саратовская область 96

15. Волгоградская область 95

16. Кемеровская область 94

17. Приморский край 90

18. Краснодарский край 88

19. Алтайский край 88

20. Ямало-Ненецкий АО 84

21. Ханты-Мансийский АО 74

22. Хабаровский край 72

23. Архангельская область 70

24. Челябинская область 69

25. Мурманская область 65

26. Пермский край 65

27. Кировская область 63

28. Республика Дагестан 59

29. Сахалинская область 57

30. Тюменская область 53

31. Новосибирская область 53

32. Республика Саха (Якутия) 49

33. Белгородская область 48

34. Псковская область 47

35. Республика Калмыкия 47

36. Пензенская область 47

37. Самарская область 45

38. Томская область 45

39. Республика Крым 45

40. Костромская область 41

41. Орловская область 40

42. Ярославская область 40

43. Астраханская область 37

44. Вологодская область 36

45. Республика Башкортостан 35

46. Республика Коми 34

47. Ивановская область 33

48. Республика Мордовия 32

49. Рязанская область 30

50. Тульская область 30

51. Чувашская Республика 30

52. Республика Бурятия 30

53. Калужская область 29

54. Ленинградская область 28

55. Республика Татарстан 28

56. Удмуртская Республика 28

57. Курская область 27

58. Калининградская область 26

59. Курганская область 26

60. Тверская область 25

61. Владимирская область 24

62. Тамбовская область 24

63. Брянская область 22

64. Новгородская область 21

65. Амурская область 21

66. Республика Ингушетия 20

67. Республика Карелия 19

68. Республика Тыва 19

69. Липецкая область 18

70. Смоленская область 17

71. Карачаево-Черкесская Республика 17

72. Республика Хакасия 17

73. Республика Адыгея 16

74. Кабардино-Балкарская Республика 16

75. Республика Марий Эл 16

76. Республика Алтай 15

77. Магаданская область 13

78. Забайкальский край 12

79. Камчатский край 12

80. Республика Северная Осетия 11

81. г. Севастополь 8

82. Чеченская Республика 4

83. Еврейская АО 3 Всего в России зарегистрировано 927 745 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,0%

2. Московская область, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,2%

3. Москва, Республика Тыва, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Тульская область, Забайкальский край 0,3% За сутки подтверждено 55 летальных случаев: Владимирская область 2

Московская область 2

Смоленская область 1

Москва 10

Ленинградская область 2

Мурманская область 5

Санкт-Петербург 2

Республика Крым 1

Астраханская область 1

Ростовская область 1

Республика Дагестан 1

Ставропольский край 2

Пермский край 2

Кировская область 1

Нижегородская область 2

Оренбургская область 1

Пензенская область 1

Свердловская область 5

Ханты-Мансийский АО 1

Алтайский край 1

Иркутская область 3

Новосибирская область 3

Томская область 2

Приморский край 1

Хабаровский край 2 За весь период пандемии по России умерли 15 740 человек. За прошедшие сутки выписано из стационаров 3133 выздоровевших: Белгородская область 6

Брянская область 6

Воронежская область 69

Ивановская область 12

Калужская область 5

Курская область 1

Московская область 148

Орловская область 11

Смоленская область 15

Тамбовская область 4

Тульская область 20

Ярославская область 3

Москва 819

Республика Карелия 14

Республика Коми 20

Вологодская область 7

Мурманская область 21

Санкт-Петербург 69

Республика Адыгея 45

Республика Калмыкия 16

Республика Крым 4

Краснодарский край 20

Астраханская область 19

Волгоградская область 12

Ростовская область 52

Республика Дагестан 42

Кабардино-Балкарская Республика 19

Карачаево-Черкесская Республика 51

Ставропольский край 28

Республика Башкортостан 143

Республика Мордовия 24

Республика Татарстан 4

Удмуртская Республика 4

Республика Чувашия 201

Пермский край 57

Кировская область 13

Нижегородская область 38

Оренбургская область 33

Пензенская область 27

Самарская область 6

Саратовская область 17

Ульяновская область 15

Курганская область 11

Свердловская область 71

Тюменская область 40

Ханты-Мансийский АО 217

Ямало-Ненецкий автономный округ 83

Челябинская область 3

Республика Алтай 9

Республика Тыва 16

Республика Хакасия 6

Алтайский край 35

Красноярский край 32

Иркутская область 37

Кемеровская область 27

Новосибирская область 67

Омская область 43

Томская область 67

Республика Бурятия 11

Республика Саха (Якутия) 6

Приморский край 60

Амурская область 19

Магаданская область 15

Хабаровский край 108

Сахалинская область 10 За весь период пандемии из стационаров России выписан 736 101 выздоровевший.