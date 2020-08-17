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17.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4892 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 4892 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 26,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 690
  • 2. Санкт-Петербург 159
  • 3. Московская область 153
  • 4. Свердловская область 141
  • 5. Ставропольский край 132
  • 6. Ростовская область 127
  • 7. Нижегородская область 120
  • 8. Красноярский край 118
  • 9. Иркутская область 114
  • 10. Оренбургская область 102
  • 11. Ульяновская область 102
  • 12. Омская область 99
  • 13. Воронежская область 97
  • 14. Саратовская область 96
  • 15. Волгоградская область 95
  • 16. Кемеровская область 94
  • 17. Приморский край 90
  • 18. Краснодарский край 88
  • 19. Алтайский край 88
  • 20. Ямало-Ненецкий АО 84
  • 21. Ханты-Мансийский АО 74
  • 22. Хабаровский край 72
  • 23. Архангельская область 70
  • 24. Челябинская область 69
  • 25. Мурманская область 65
  • 26. Пермский край 65
  • 27. Кировская область 63
  • 28. Республика Дагестан 59
  • 29. Сахалинская область 57
  • 30. Тюменская область 53
  • 31. Новосибирская область 53
  • 32. Республика Саха (Якутия) 49
  • 33. Белгородская область 48
  • 34. Псковская область 47
  • 35. Республика Калмыкия 47
  • 36. Пензенская область 47
  • 37. Самарская область 45
  • 38. Томская область 45
  • 39. Республика Крым 45
  • 40. Костромская область 41
  • 41. Орловская область 40
  • 42. Ярославская область 40
  • 43. Астраханская область 37
  • 44. Вологодская область 36
  • 45. Республика Башкортостан 35
  • 46. Республика Коми 34
  • 47. Ивановская область 33
  • 48. Республика Мордовия 32
  • 49. Рязанская область 30
  • 50. Тульская область 30
  • 51. Чувашская Республика 30
  • 52. Республика Бурятия 30
  • 53. Калужская область 29
  • 54. Ленинградская область 28
  • 55. Республика Татарстан 28
  • 56. Удмуртская Республика 28
  • 57. Курская область 27
  • 58. Калининградская область 26
  • 59. Курганская область 26
  • 60. Тверская область 25
  • 61. Владимирская область 24
  • 62. Тамбовская область 24
  • 63. Брянская область 22
  • 64. Новгородская область 21
  • 65. Амурская область 21
  • 66. Республика Ингушетия 20
  • 67. Республика Карелия 19
  • 68. Республика Тыва 19
  • 69. Липецкая область 18
  • 70. Смоленская область 17
  • 71. Карачаево-Черкесская Республика 17
  • 72. Республика Хакасия 17
  • 73. Республика Адыгея 16
  • 74. Кабардино-Балкарская Республика 16
  • 75. Республика Марий Эл 16
  • 76. Республика Алтай 15
  • 77. Магаданская область 13
  • 78. Забайкальский край 12
  • 79. Камчатский край 12
  • 80. Республика Северная Осетия 11
  • 81. г. Севастополь 8
  • 82. Чеченская Республика 4
  • 83. Еврейская АО 3

Всего в России зарегистрировано 927 745 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,0%
  • 2. Московская область, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,2%
  • 3. Москва, Республика Тыва, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Тульская область, Забайкальский край 0,3%
За сутки подтверждено 55 летальных случаев:
  • Владимирская область 2
  • Московская область 2
  • Смоленская область 1
  • Москва 10
  • Ленинградская область 2
  • Мурманская область 5
  • Санкт-Петербург 2
  • Республика Крым 1
  • Астраханская область 1
  • Ростовская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Ставропольский край 2
  • Пермский край 2
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 2
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 1
  • Свердловская область 5
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Алтайский край 1
  • Иркутская область 3
  • Новосибирская область 3
  • Томская область 2
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 2

За весь период пандемии по России умерли 15 740 человек.

За прошедшие сутки выписано из стационаров 3133 выздоровевших:
  • Белгородская область 6
  • Брянская область 6
  • Воронежская область 69
  • Ивановская область 12
  • Калужская область 5
  • Курская область 1
  • Московская область 148
  • Орловская область 11
  • Смоленская область 15
  • Тамбовская область 4
  • Тульская область 20
  • Ярославская область 3
  • Москва 819
  • Республика Карелия 14
  • Республика Коми 20
  • Вологодская область 7
  • Мурманская область 21
  • Санкт-Петербург 69
  • Республика Адыгея 45
  • Республика Калмыкия 16
  • Республика Крым 4
  • Краснодарский край 20
  • Астраханская область 19
  • Волгоградская область 12
  • Ростовская область 52
  • Республика Дагестан 42
  • Кабардино-Балкарская Республика 19
  • Карачаево-Черкесская Республика 51
  • Ставропольский край 28
  • Республика Башкортостан 143
  • Республика Мордовия 24
  • Республика Татарстан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Чувашия 201
  • Пермский край 57
  • Кировская область 13
  • Нижегородская область 38
  • Оренбургская область 33
  • Пензенская область 27
  • Самарская область 6
  • Саратовская область 17
  • Ульяновская область 15
  • Курганская область 11
  • Свердловская область 71
  • Тюменская область 40
  • Ханты-Мансийский АО 217
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 83
  • Челябинская область 3
  • Республика Алтай 9
  • Республика Тыва 16
  • Республика Хакасия 6
  • Алтайский край 35
  • Красноярский край 32
  • Иркутская область 37
  • Кемеровская область 27
  • Новосибирская область 67
  • Омская область 43
  • Томская область 67
  • Республика Бурятия 11
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Приморский край 60
  • Амурская область 19
  • Магаданская область 15
  • Хабаровский край 108
  • Сахалинская область 10

За весь период пандемии из стационаров России выписан 736 101 выздоровевший.

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