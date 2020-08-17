За сутки в России подтверждено 4892 случая COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России подтверждено 4892 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 26,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 690
- 2. Санкт-Петербург 159
- 3. Московская область 153
- 4. Свердловская область 141
- 5. Ставропольский край 132
- 6. Ростовская область 127
- 7. Нижегородская область 120
- 8. Красноярский край 118
- 9. Иркутская область 114
- 10. Оренбургская область 102
- 11. Ульяновская область 102
- 12. Омская область 99
- 13. Воронежская область 97
- 14. Саратовская область 96
- 15. Волгоградская область 95
- 16. Кемеровская область 94
- 17. Приморский край 90
- 18. Краснодарский край 88
- 19. Алтайский край 88
- 20. Ямало-Ненецкий АО 84
- 21. Ханты-Мансийский АО 74
- 22. Хабаровский край 72
- 23. Архангельская область 70
- 24. Челябинская область 69
- 25. Мурманская область 65
- 26. Пермский край 65
- 27. Кировская область 63
- 28. Республика Дагестан 59
- 29. Сахалинская область 57
- 30. Тюменская область 53
- 31. Новосибирская область 53
- 32. Республика Саха (Якутия) 49
- 33. Белгородская область 48
- 34. Псковская область 47
- 35. Республика Калмыкия 47
- 36. Пензенская область 47
- 37. Самарская область 45
- 38. Томская область 45
- 39. Республика Крым 45
- 40. Костромская область 41
- 41. Орловская область 40
- 42. Ярославская область 40
- 43. Астраханская область 37
- 44. Вологодская область 36
- 45. Республика Башкортостан 35
- 46. Республика Коми 34
- 47. Ивановская область 33
- 48. Республика Мордовия 32
- 49. Рязанская область 30
- 50. Тульская область 30
- 51. Чувашская Республика 30
- 52. Республика Бурятия 30
- 53. Калужская область 29
- 54. Ленинградская область 28
- 55. Республика Татарстан 28
- 56. Удмуртская Республика 28
- 57. Курская область 27
- 58. Калининградская область 26
- 59. Курганская область 26
- 60. Тверская область 25
- 61. Владимирская область 24
- 62. Тамбовская область 24
- 63. Брянская область 22
- 64. Новгородская область 21
- 65. Амурская область 21
- 66. Республика Ингушетия 20
- 67. Республика Карелия 19
- 68. Республика Тыва 19
- 69. Липецкая область 18
- 70. Смоленская область 17
- 71. Карачаево-Черкесская Республика 17
- 72. Республика Хакасия 17
- 73. Республика Адыгея 16
- 74. Кабардино-Балкарская Республика 16
- 75. Республика Марий Эл 16
- 76. Республика Алтай 15
- 77. Магаданская область 13
- 78. Забайкальский край 12
- 79. Камчатский край 12
- 80. Республика Северная Осетия 11
- 81. г. Севастополь 8
- 82. Чеченская Республика 4
- 83. Еврейская АО 3
Всего в России зарегистрировано 927 745 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,0%
- 2. Московская область, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,2%
- 3. Москва, Республика Тыва, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Тульская область, Забайкальский край 0,3%
За сутки подтверждено 55 летальных случаев:
- Владимирская область 2
- Московская область 2
- Смоленская область 1
- Москва 10
- Ленинградская область 2
- Мурманская область 5
- Санкт-Петербург 2
- Республика Крым 1
- Астраханская область 1
- Ростовская область 1
- Республика Дагестан 1
- Ставропольский край 2
- Пермский край 2
- Кировская область 1
- Нижегородская область 2
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Свердловская область 5
- Ханты-Мансийский АО 1
- Алтайский край 1
- Иркутская область 3
- Новосибирская область 3
- Томская область 2
- Приморский край 1
- Хабаровский край 2
За весь период пандемии по России умерли 15 740 человек.
За прошедшие сутки выписано из стационаров 3133 выздоровевших:
- Белгородская область 6
- Брянская область 6
- Воронежская область 69
- Ивановская область 12
- Калужская область 5
- Курская область 1
- Московская область 148
- Орловская область 11
- Смоленская область 15
- Тамбовская область 4
- Тульская область 20
- Ярославская область 3
- Москва 819
- Республика Карелия 14
- Республика Коми 20
- Вологодская область 7
- Мурманская область 21
- Санкт-Петербург 69
- Республика Адыгея 45
- Республика Калмыкия 16
- Республика Крым 4
- Краснодарский край 20
- Астраханская область 19
- Волгоградская область 12
- Ростовская область 52
- Республика Дагестан 42
- Кабардино-Балкарская Республика 19
- Карачаево-Черкесская Республика 51
- Ставропольский край 28
- Республика Башкортостан 143
- Республика Мордовия 24
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 201
- Пермский край 57
- Кировская область 13
- Нижегородская область 38
- Оренбургская область 33
- Пензенская область 27
- Самарская область 6
- Саратовская область 17
- Ульяновская область 15
- Курганская область 11
- Свердловская область 71
- Тюменская область 40
- Ханты-Мансийский АО 217
- Ямало-Ненецкий автономный округ 83
- Челябинская область 3
- Республика Алтай 9
- Республика Тыва 16
- Республика Хакасия 6
- Алтайский край 35
- Красноярский край 32
- Иркутская область 37
- Кемеровская область 27
- Новосибирская область 67
- Омская область 43
- Томская область 67
- Республика Бурятия 11
- Республика Саха (Якутия) 6
- Приморский край 60
- Амурская область 19
- Магаданская область 15
- Хабаровский край 108
- Сахалинская область 10
За весь период пандемии из стационаров России выписан 736 101 выздоровевший.