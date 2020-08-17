Законопроект против завышения цен аптеками может быть принят в осеннюю сессию

В "Единой России" планируют принять закон, направленный на борьбу с завышением цен аптеками, уже в осеннюю сессию. Напомним, что поправки, предлагаемые партией, призваны развивать конкуренцию в фармацевтической сфере.

"Уважаемые коллеги, мы хотели бы вам предложить вместе конструктивно проработать и в осеннюю сессию принять этот законопроект, направленный на защиту прав и интересов наших граждан", - заявил первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе видеосовещания, посвященного проблеме доступности лекарств. В свою очередь секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак напомнил, что в законопроекте прописано несколько мер, которые помогут ограничить влияние на рынок крупных аптечных сетей и помогут продвигать недорогие отечественные препараты. "Во-первых, мы предлагаем законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования 20 процентами", - рассказал он и добавил, что это позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на ценах. Кроме того, партия выступает за ограничение платы за услуги по продвижению лекарств пятью процентами от оборота, что тоже в конечном счете отражается на стоимости препаратов.

В "ЕР" также предлагают обязать аптеки информировать людей о наличии российских аналогов зарубежных медицинских препаратов. "Это даст людям возможность выбора и будет стимулировать конкуренцию в этой сфере", - уверен Турчак. Он также отметил, что задача партии - "провести и принять законопроект в ходе осенней сессии".