Завершается работа над фильмом-сказкой "Последний богатырь-3"

Работу над фильмом-сказкой "Последний богатырь 3" (продолжение одного из самых кассовых отечественных фильмов) ведут компании "Yellow, Black&White" совместно с российским офисом Disney и телеканалом "Россия 1". Триквел популярной семейной киносерии представил на питчинге российских кинопроектов, претендующих на госфинансирование, продюсер и автор сценария из Беларуси Виталий Шляппо.

По первоначальной задумке в третьей части "Последнего богатыря" основные персонажи из сказочного мира переместятся в реальный. Второй и третий фильмы киносерии уже отсняты, сейчас идет период постпродакшена. Премьера "Последнего богатыря- 2", получившего подзаголовок "Корень зла", намечена на 24 декабря 2020 года. Триквел появится на экранах в 2021-м году.

Создатели картины раскрыли некоторые детали сюжета будущего фильма.

- Все герои переместятся в современный мир, - рассказал Виталий Шляппо, - по Кутузовскому проспекту будет расхаживать избушка на курьих ножках, а в образе Жар-птицы предстанет Филипп Киркоров.

Виталий Шляппо - белорусский сценарист и продюсер, закончил Витебский университет. С 2011 года - продюсер компании "Yellow, Black&White", является автором идеи популярных ситкомов: - "Кухня", "Отель "Элион", "Холоп" и другие.