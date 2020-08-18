В нынешнем году отмечается 75-летие важнейшего события в новейшей истории - 20 ноября 1945 года в Нюрнберге начал работу Международный военный трибунал. Нацистские преступники, развязавшие самую страшную войну, понесли наказание за преступления против мира и человечности.

Этому событию посвящаются многие мероприятия. Осенью в России запланирована международная конференция с участием первых лиц государства. Готовятся другие форумы, выпускаются книги, снимаются фильмы.

А МХАТ им. М. Горького запланировал на ноябрь первую на отечественной сцене премьеру спектакля, посвященного Суду народов по пьесе "И воздастся вам" известного писателя, драматурга, юриста, экс-замгенпрокурора РФ, сенатора Международной ассоциации прокуроров Александра Звягинцева.

С автором пьесы встретился наш корреспондент.

Александр Григорьевич, вас считают одним из крупнейших специалистов по Нюрнбергскому трибуналу. Широко известны ваши книги, документальные и художественные фильмы, пьесы, которые ставились в московских театрах. Теперь вы написали пьесу на острую историческую тему. Хотите сказать новое слово о Нюрнбергском процессе?

Александр Звягинцев: В известной мере это дань истории - за все 75 лет у нас не было полноформатной театральной постановки о событии, поставившем последнюю точку во Второй мировой войне. Я бы назвал его Нюрнбергским эндшпилем.

Задумка постановки - в художественно-достоверной форме показать роль нашего государства в этой последней схватке с фашизмом, выверенно и, главное, исторически добросовестно расставить акценты в изображении событий, которые сейчас особенно часто подвергаются ревизии.

Нюрнбергский процесс во многом сформировал архитектуру послевоенного мира и принципы отношений между государствами. Сегодня, когда признанные итоги Второй мировой войны некоторые невежественные, бессовестные деятели и политиканствующие историки пытаются пересмотреть и обвинить в ее разжигании нашу Родину, особенно важно вспомнить об уроках Нюрнберга. Ведь тогда трибунал не только осудил агрессора, но и юридически четко дал его определение на все времена.

Вы считаете особенно важным, что трибунал признал преступными не только структуры нацистского государства и его главарей, но и персональную ответственность тех, кто исполнял преступные приказы. Это положение стараются не вспоминать, мол, Нюрнбергский трибунал был судом победителей, а подсудимые были лишь исполнителями...

Александр Звягинцев: Этот тезис был главным в защите военных преступников на судебном процессе. Они все дружно делегировали свою вину "наверх", Гитлеру. Организаторам Суда народов важно было доказать, что это не месть победителей, а справедливое воздаяние тем, кто совершал преступления против мира и человечества.

Мало кто сегодня знает, что процесс мог пойти не так, как предполагали союзники-победители. Например, Герман Геринг, второй человек в рейхе, и другие соучастники яростно отвергали все обвинения. А самое главное, отрицали, что Германия вела подготовку к войне против Советского Союза.

По их версии, военные действия в июне 1941 года должны были лишь упредить агрессию Сталина. Кстати, те же самые аргументы используют сегодня западные пропагандисты и наши доморощенные ниспровергатели.

Но это утверждение, как известно, было блестяще развенчано...

Александр Звягинцев: Переломным моментом процесса стали свидетельские показания фельдмаршала Паулюса, который рассказал о плане "Барбаросса", задолго определившем сроки нападения на СССР.

Многие обвиняемые даже не подозревали, что попавший в плен под Сталинградом Паулюс был жив. И уж тем более никто не мог предположить, что советская сторона рискнет привезти фельдмаршала в американскую оккупационную зону, где шел судебный процесс.

В моем распоряжении оказались уникальные документы, раскрывающие подробности этой операции. Ответственность за ее успех или провал Сталин возложил на исполнителей операции. Никто не мог гарантировать, что, оказавшись перед лицом судей и своих бывших сподвижников, Паулюс повторит показания, сделанные в плену.

Риск был огромен. Но Паулюс разрушил всю систему защиты Геринга и других военных преступников. И таких драматических моментов в ходе процесса было немало.

Как все эти коллизии будут отражены в пьесе?

Александр Звягинцев: Спектакль об уникальном и драматично протекавшем процессе должен быть спектаклем "Большого стиля" - такова принципиальная позиция театра. На фоне декораций, воспроизводящих сумрачные интерьеры знаменитого "зала 600" нюрнбергского Дворца правосудия, разворачивается трагическая любовь русского разведчика и белоэмигрантки-переводчицы из Франции. "Четвертая стена" между происходящим на сцене и залом окажется стертой. Гости театра, как когда-то зрители Нюрнбергского процесса, станут соучастниками исторического судебного процесса и свидетелями захватывающей любовной истории.

Пьеса без любви - не пьеса. Но кто кого любит в столь специфической обстановке судебного процесса?

Александр Звягинцев: Участники события - советский офицер и русская княжна из Франции. На Главном процессе человечества впервые после революции 1917 года встретились две России. Родные по языку, по крови люди, они принадлежат разным лагерям: он, прошедший горнило войны, вырос в Стране Советов, она - дочь русских аристократов-эмигрантов, воспитанная в традициях дореволюционной российской культуры. Носители разных "культурных кодов" выражают свои взгляды в дискуссиях о политике, об искусстве, о музыке Вагнера - любимом композиторе Гитлера. Как относиться к этой музыке и шире - к вершинам европейской культуры?

История Большой любви на фоне Большой истории? Классика отечественной литературы...

Александр Звягинцев: У Вагнера есть опера "Нюрнбергские мейстерзингеры". Ее сюжет - это соревнование певцов, что очень символично. В нашем спектакле представители России "красной" и России "белой", которые весь двадцатый век не могли найти дороги к примирению, проходят все стадии отношений - от взаимной неприязни к первому интересу и легкой симпатии, а затем к глубокому и сильному чувству.

Оба понимают: их любовь безнадежна, они принадлежат разным мирам, и есть силы, которые не допустят, чтобы влюбленные оставались вместе. Но их ребенок, о котором мы узнаем в самом финале пьесы, вероятно, сможет когда-нибудь разрешить противоречия, казавшиеся непримиримыми, и мечта о едином Русском мире перестанет быть просто мечтой.

Надеетесь на успех?

Александр Звягинцев: Мы надеемся, что премьера станет важным звеном в культурных и общественных событиях сезона. А оценку спектаклю дадут зрители.