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18.08.2020 20:36
Рубрика: Спорт

"Это вызов для меня"

Фигуристка Загитова решила стать журналистом
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 184(8238)
В пятницу стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подала документы на поступление на факультет ИГСУ РАНХиГС. Программа бакалавриата - "Продюсирование и культурная политика". Здесь готовят будущих журналистов и продюсеров, которые смогут продвигать российский культурный продукт на самых разных площадках - внутри страны и за ее пределами, сообщает официальный сайт вуза.
Алина Загитова хочет попробовать себя в роли телеведущей. А образцом в этой профессии считает Екатерину Андрееву. Фото: instagram.com / azagitova Алина Загитова хочет попробовать себя в роли телеведущей. А образцом в этой профессии считает Екатерину Андрееву. Фото: instagram.com / azagitova
Алина Загитова хочет попробовать себя в роли телеведущей. А образцом в этой профессии считает Екатерину Андрееву. Фото: instagram.com / azagitova

В интервью пресс-службе РАНХиГС Алина Загитова рассказала, почему выбрала журналистику.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Когда возник вопрос, куда поступать, я подумала: ну на спортивных направлениях будет несложно - я в теме. А вот освоить профессию журналиста - это вызов для меня. Это интересно, - рассказала она. - Много причин. Я ужасно стесняюсь давать интервью. Хочу победить этот страх. И еще хочу научиться правильно и красиво излагать свои мысли".

Загитова рассказала, что удивляется тому, когда СМИ пишут неправду, "сочиняют небылицы" про нее.

"Я сама буду работать совершенно по-другому! - заверила олимпийская чемпионка. - А еще не люблю одинаковые и нелогичные вопросы. После Олимпиады в Пхёнчхане меня много раз спрашивали: "Вы рады, что выиграли?" Даже не знаю, что хотели услышать эти журналисты..."

По словам Загитовой, ей близка спортивная журналистика. Девушке придется совмещать тренировки и учебу в вузе, и это будет непросто.

"Мы с ребятами в нашей спортивной команде тоже ведь в какой-то степени часть культурной политики, - считает фигуристка. - Мы представляем нашу страну на мировой спортивной арене. Участвуем в самых разных проектах, социальных в том числе. Программа "Продюсирование и культурная политика" - это как раз продолжение этой работы. Только тут все куда более глубоко, профессионально и разносторонне".

Загитова также призналась, что мечтает попробовать себя в роли телеведущей. "Хочу вести спортивные программы, - рассказала она. - Мотивирует Екатерина Андреева, ведущая Первого канала. Я люблю смотреть, как она работает".

Спорт Фигурное катание

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