Аналитики спрогнозировали подорожание сотовой связи в России

Цены на связь в зарубежных поездках могут вырасти на 15 процентов.

По данным аналитиков, с открытием для россиян некоторых международных направлений доходы от международного роуминга начали увеличиваться. Но к концу года они могут восстановиться лишь на 15-30% от уровня 2019-го. Операторы начнут компенсировать свои потери путем повышения стоимости услуг в роуминге.

Как сообщают "Известия", сейчас активность абонентов в роуминге значительно выросла, что подтвердили, в частности, в компаниях "ВТБ Мобайл" и в МТС. У "Мегафона" голосовой трафик увеличился в 11 раз, а мобильный интернет - в восемь раз по сравнению с началом августа. У Tele2 число абонентов выросло в 5-6 раз. Наиболее заметный рост трафика компания фиксирует в Турции. А вот из клиентов "Вымпелкома" (бренд "Билайн") немногие решились провести отпуск за границей. Поэтому для клиентов, которые отправляются на отдых в Турцию, "Вымпелком" снизил стоимость мобильного интернета более чем в два раза до конца сентября. Цены на услуги в роуминге в Турции более чем на 30 процентов снизил и "Тинькофф мобайл".

Но, несмотря на увеличение числа абонентов в роуминге и рост потребления, по мнению операторов, доходы от международного роуминга вряд ли восстановятся до конца года. По мнению аналитика "Финам" Леонида Делицына, до конца года доходы от международного роуминга могут вернуться к 30% от прежних величин, а в общих доходах операторов это составит около 1%. Выпадающие доходы операторы захотят компенсировать. По мнению Делицина, цены на связь в заграничных поездках могут в дальнейшем вырасти на 15% процентов. С этим согласен и аналитик ИК "Ренессанс Капитал" по телекоммуникационному сектору Александр Венгранович. Тарифы, по его мнению, могут начать расти уже осенью.