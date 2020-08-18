Новости

Футболисты "Сочи" одержали волевую победу над "Рубином" 20:24
В России создано ружье, способное синхронизироваться с гаджетами 19:19
В Сирии погиб российский генерал 19:11
Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой 19:09
Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020" 19:07
День города в Москве состоится 5-6 сентября 19:06
МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 19:04
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18:58
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября 18:52
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву 18:46
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры 18:28
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали 18:16
Украина не пустила юного певца на детское "Евровидение" из-за советской песни 18:02
Лукашенко назвал действия координационного совета попыткой захвата власти 18:01
"Барселона" объявила об уходе спортивного директора Абидаля 17:51
Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам 17:11
Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси 17:07
Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали 17:00
В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии 16:47
Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала 16:40
МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля 16:28
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль 16:27
Более 200 арт-галерей смогут получить субсидии от правительства Москвы 16:17
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 20:17
Рубрика: Общество

Гороскоп

19 августа - 25 августа
Текст: Елена Шмелева
Российская газета - Неделя № 184(8238)

Овен

Неожиданная цепь событий приведет к тому, что вы поменяете отношение к кажущейся безвыходной ситуации.

Телец

Вам придется бороться за то, что недавно давалось даром. Хотя в сложной ситуации вы будете готовы отказаться от задуманного.

Близнецы

Стоит отказаться от заключения коммерческих сделок и не затевать финансовых дел с людьми, которым вы не можете доверять.

Рак

Вы будете пытаться использовать все имеющиеся резервы, чтобы первым добежать до вершины.

Лев

Умелое руководство в старых делах позволит многократно расширить сферы влияния и рынки сбыта.

Дева

Наступил момент, чтобы использовать все доступные средства для реализации задуманного.

Весы

Лучше радоваться собственным находкам и быстро двигаться вперед, чем искать прорехи в обороне конкурентов.

Скорпион

Вы будете готовы вступиться за тех, кто просит вас о поддержке. Не стоит брать на себя выполнение чужих обязательств.

Стрелец

Вам стоит браться только за дела, которые вы можете довести до ума без особых усилий.

Козерог

Вы будете благосклонно принимать дары от людей, которые добиваются вашего расположения.

Водолей

Раздражительность лишит вас способности здраво мыслить, а ваши оценки и предположения будут далеки от реалий.

Рыбы

Главной причиной конфликтов окажется ваше желание говорить правду в глаза.

Общество Ежедневник Гороскоп

Главное сегодня

Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью
Россияне стремятся нарастить сократившиеся за время пандемии сбережения
В Сирии погиб российский генерал
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц