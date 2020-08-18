Овен

Неожиданная цепь событий приведет к тому, что вы поменяете отношение к кажущейся безвыходной ситуации.

Телец

Вам придется бороться за то, что недавно давалось даром. Хотя в сложной ситуации вы будете готовы отказаться от задуманного.

Близнецы

Стоит отказаться от заключения коммерческих сделок и не затевать финансовых дел с людьми, которым вы не можете доверять.

Рак

Вы будете пытаться использовать все имеющиеся резервы, чтобы первым добежать до вершины.

Лев

Умелое руководство в старых делах позволит многократно расширить сферы влияния и рынки сбыта.

Дева

Наступил момент, чтобы использовать все доступные средства для реализации задуманного.

Весы

Лучше радоваться собственным находкам и быстро двигаться вперед, чем искать прорехи в обороне конкурентов.

Скорпион

Вы будете готовы вступиться за тех, кто просит вас о поддержке. Не стоит брать на себя выполнение чужих обязательств.

Стрелец

Вам стоит браться только за дела, которые вы можете довести до ума без особых усилий.

Козерог

Вы будете благосклонно принимать дары от людей, которые добиваются вашего расположения.

Водолей

Раздражительность лишит вас способности здраво мыслить, а ваши оценки и предположения будут далеки от реалий.

Рыбы

Главной причиной конфликтов окажется ваше желание говорить правду в глаза.