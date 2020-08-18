В пятницу определится второй участник финала Лиги чемпионов. Он станет известен в матче главного фаворита турнира "Баварии" с французским "Лионом".

"Бавария" с 2013 года не выходила в финал Лиги чемпионов. А "Лион" ни разу в нем не участвовал. Фото: Reuters

После разгрома "Барселоны" со счетом 8:2 ни у кого не осталось сомнений: именно у мюнхенцев больше всего шансов на завоевание трофея. "Бавария" установила клубный рекорд, забив 155 мячей во всех турнирах в нынешнем сезоне. Она выиграла Бундеслигу, Кубок страны. И, похоже, остановить ее почти невозможно.

- Тем, кто меня знает, не надо напоминать, что я отказываюсь жить прошлым. Конечно, мы довольны результатом противостояния с "Барселоной". Но на этом наши планы не заканчиваются. В футболе все быстро меняется. Надо смотреть вперед, копить энергию, а матч с "Лионом" начнется со счетом 0:0. К счастью, в нашей команде хватает опытных ребят, которые понимают такие вещи. В любом случае, нам есть над чем работать, - отметил главный тренер немецкого клуба Ханс-Дитер Флик.

Удивительную форму после пандемии набрал Томас Мюллер. Ветеран "Баварии" стал лучшим игроком матча с "Барселоной", оформив дубль и отдав голевой пас.

- Наша команда в невероятной форме. Спасибо за приз игроку матча, но у нас 12 или 15 футболистов, которые его заслуживают. Мы играем столь интенсивно, что победить нас тяжело. Мы здесь для победы в финале, - отметил Мюллер.

Понятно, что "Бавария" - безусловный фаворит не только сегодняшнего матча, но и всей Лиги чемпионов. Но соперник у нее отнюдь не из легких. "Лиону" не привыкать в нынешнем розыгрыше турнира творить историю. В четвертьфинале французы выбили "Ювентус" с Криштиану Роналду, после чего очень уверенно и по делу обыграли "Манчестер Сити" - 3:1.

При этом дуэль с итальянцами состояла из двух встреч, а с англичанами "Лион" провел только один поединок. Несмотря на очевидную разницу в классе, команда Руди Гарсии переиграла "горожан". И таким образом, "Лион" повторил свой лучший результат в Лиге чемпионов, выйдя в полуфинал впервые за десять лет. К слову, в 2009 году французам за выход в финал пришлось противостоять как раз "Баварии". Мюнхенцы тогда были сильнее, а в их составе забивал бывший форвард московского ЦСКА Ивица Олич.

- Горжусь своими ребятами. Мы верили в себя, хотя знали, что не являемся фаворитами в матче с такой великолепной командой, как "Манчестер Сити", - подчеркнул Гарсия. - Однако нам удалось выйти в полуфинал, забив три мяча и пропустив всего один. Это связано с духом коллектива. Если мы сохраним такой настрой, то сможем что-то противопоставить и "Баварии".

В победу над "Баварией" верит и один из героев четвертьфинала с "Сити" Макс Корне, открывший счет в том матче.

- Мы - команда-сенсация. Нам удалось выбить такие клубы, как "Ювентус", "Манчестер Сити". И теперь "Лион" может мечтать. Что касается "Баварии", то никто не ждал, что они с таким счетом обыграют "Барселону". Силу мюнхенцев все и так знают. А "Лион" для многих остается сюрпризом, - считает Корне.

Что касается экспертов, то букмекеры, что понятно, считают явным фаворитом этого противостояния "Баварию". Они принимают ставки на выход немцев в финал с расчетом 1 к 1,1, "Лиона" - 1 к 7.

Добавим, что первый участник финала Лиги чемпионов определился накануне во встрече "РБ Лейпциг" (Германия) - "Пари Сен-Жермен". Результат матча стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Также накануне стал известен соперник испанской "Севильи" по финалу Лиги Европы. Им стал "Интер", разгромивший донецкий "Шахтер" со счетом 5:0 Решающая встреча турнира состоится 21 августа в Кельне.

Тем временем

Арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства. В той встрече Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота "Спартака", из-за которых москвичи упустили победу. Они вели 2:0, но "Сочи" забил два гола с "точки" усилиями Дмитрия Полоза и Кристиана Нобоа. После той встречи владелец "красно-белых" Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата.

Где будем смотреть

19 августа, среда, "Матч ТВ"

21.45. "Бавария" (Германия) - "Лион" (Франция). Прямая трансляция.