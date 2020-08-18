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18.08.2020 19:33
Рубрика: Происшествия

Бизнесмену Пономареву предъявлено обвинение на 10 млрд рублей

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела о рекордной неуплате налогов. Как заявили корреспонденту "РГ" в ведомстве, речь идет о владельце компании Константине Пономареве. Расследование вел центральный аппарат Следственного комитета, где Пономарева назвали самым крупным неплательщиком НДФЛ в России. Пономарев обвиняется в уклонении от уплаты налогов на более 9,7 миллиардов рублей и покушении на мошенничество еще на 5,4 миллиарда рублей. Это было очень долгое и не менее скандальное дело.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вот что рассказали в СК. В 2010 году Пономарев "в рамках урегулирования спора" получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 миллиардов рублей. Полученные деньги он перевел на собственные счета. В этой ситуации Пономарев должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо - НДФЛ, но этого сделано не было.

Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 миллиардов рублей. СК возбудил уголовное дело.

Чтобы избежать уголовной ответственности, Пономарев в 2014-2015 годах инициировал рассмотрение в суде уголовных дел частного обвинения - о клевете.

Суды, будучи введенными в заблуждение, в мотивировочной части приговоров дали оценку, в том числе по вопросам налогообложения доходов Пономарева и подконтрольных ему компаний в связи с получением денежных средств от крупной компании, сделав выводы о якобы соблюдении ими налогового законодательства. Эти приговоры судов он использовал для отмены постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а также для прекращения налоговых проверок. После того, как данные факты выявились, Пономарев был привлечен к уголовной ответственности и осужден за заведомо ложный донос.

А в центральном аппарате Следственного комитета после отмены всех этих приговоров судов вновь было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, - пояснили в ведомстве.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Кроме того, следствием установлен еще один факт нарушения закона Пономаревым. В 2014 году от лица подконтрольной компании он передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей. Затем, применяя мошенническую схему, обвиняемый попытался получить с государственного предприятия "Кубаньэнерго" деньги за их аренду в сумме более 5,4 млрд рублей. Но ничего не вышло, вмешались правоохранительные органы.

Следствием наложен арест на деньги и векселя, объекты движимого и недвижимого имущества Пономарева, в том числе на 71 дизельную электростанцию, на общую сумму более 36 миллиардов рублей.

Вину в совершении инкриминированных преступлений он не признал.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело отправили в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет

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