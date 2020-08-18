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18.08.2020 10:55
Рубрика: Экономика

Более 50% компаний в России перешли на "удаленку" из-за COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

54% российских компаний перешли на удаленный режим работы. Об этом говорится в исследовании, проведенном Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ "Высшая школа экономики" и Microsoft в России, которое цитирует агентство РИА Новости.

Фото: iStock
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В опросе, проведенном с 25 мая по 3 июня 2020 года, приняли участие сотрудники российских предприятий и компаний, представляющих различные отрасли экономики. Респонденты находятся на руководящих постах или являются квалифицированными специалистами. Выяснилось, что 54% российских предприятий и компаний перешли на удаленный режим работы полностью или частично, в то время как до весны 2020 года в удаленном режиме работало менее 1% из них.

Представители бизнеса ожидают, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться еще долго. 81% респондентов уверены, что придется менять бизнес-процессы и организацию деятельности предприятий и компаний. При этом 47% респондентов считают, что дистанционный формат работы "приживется".

22% уверены, что в будущем часть внешних встреч в их компании будет проводится онлайн. Еще 21% опрошенных предполагают, что и часть мероприятий уйдет в онлайн. По мнению 17% респондентов, часть сотрудников их предприятия останутся на удаленном режиме работы. В то же время только 2% участников исследования верят в то, что их компания полностью перейдет на "удаленку".

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