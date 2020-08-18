Британским агентам обновили "лицензию на убийство"

Новости

Футболисты "Сочи" одержали волевую победу над "Рубином" 20:24
В России создано ружье, способное синхронизироваться с гаджетами 19:19
В Сирии погиб российский генерал 19:11
Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой 19:09
Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020" 19:07
День города в Москве состоится 5-6 сентября 19:06
МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 19:04
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18:58
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября 18:52
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву 18:46
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры 18:28
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали 18:16
Украина не пустила юного певца на детское "Евровидение" из-за советской песни 18:02
Лукашенко назвал действия координационного совета попыткой захвата власти 18:01
"Барселона" объявила об уходе спортивного директора Абидаля 17:51
Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам 17:11
Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси 17:07
Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали 17:00
В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии 16:47
Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала 16:40
МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля 16:28
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль 16:27
Более 200 арт-галерей смогут получить субсидии от правительства Москвы 16:17
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 19:38
Рубрика: В мире

Бонд взялся за старое

Британским агентам обновили "лицензию на убийство"
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
Британские СМИ сообщили о сенсационной утечке: агентам внешней разведки MI6 обновили "лицензию на убийство". Как пишет The Mirror, об этом фактически проговорилась министр обороны королевства Аннабель Голди, отвечая на запрос о методах борьбы с угрозами за пределами Британии, на территории "невоюющих государств".
Бывший агент MI6 Мэтью Данн утверждал: "основная работа британских разведчиков состоит в том, чтобы нарушать законы других стран". Фото: Gettyimages Бывший агент MI6 Мэтью Данн утверждал: "основная работа британских разведчиков состоит в том, чтобы нарушать законы других стран". Фото: Gettyimages
Бывший агент MI6 Мэтью Данн утверждал: "основная работа британских разведчиков состоит в том, чтобы нарушать законы других стран". Фото: Gettyimages

"Правительство может задействовать широкий арсенал инструментов, включая - в крайних случаях - использование летального оружия там, где нет другого эффективного решения", - заявила госпожа Голди. Еще в 2012 году бывший агент MI6 Мэтью Данн заявил в интервью Fox News, что "основная работа британских разведчиков состоит в том, чтобы нарушать законы других стран", а для этого не требуется особое "разрешение на убийство". Другое дело, что такая индульгенция может пригодиться им по возвращении на родину, если у правосудия возникнут вопросы. Формально право ликвидировать противников за рубежом предусмотрено статьей 7 закона о разведслужбах 1994 года. При этом спецоперация может состояться только с официального одобрения главы Форин-офис. Однако британские "Бонды" занимались подобными делами гораздо раньше. Последние два убийства, о которых сообщают открытые источники, предположительно имели место в 1961 году.

Российский истребитель перехватил три самолета-разведчика США и Британии

По данным The Mirror, тогда было уничтожено "некое лицо в Иране". В том же году баронесса Дафна Парк, известная как "королева шпионажа", организовала убийство конголезского героя Патриса Лумумбы. По крайней мере, на этой версии настаивает член палаты лордов, лейборист Дэвид Ли, с которым знаменитая разведчица разоткровенничалась незадолго до своей смерти.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью
Россияне стремятся нарастить сократившиеся за время пандемии сбережения
В Сирии погиб российский генерал
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции