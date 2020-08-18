Британским агентам обновили "лицензию на убийство"

"Правительство может задействовать широкий арсенал инструментов, включая - в крайних случаях - использование летального оружия там, где нет другого эффективного решения", - заявила госпожа Голди. Еще в 2012 году бывший агент MI6 Мэтью Данн заявил в интервью Fox News, что "основная работа британских разведчиков состоит в том, чтобы нарушать законы других стран", а для этого не требуется особое "разрешение на убийство". Другое дело, что такая индульгенция может пригодиться им по возвращении на родину, если у правосудия возникнут вопросы. Формально право ликвидировать противников за рубежом предусмотрено статьей 7 закона о разведслужбах 1994 года. При этом спецоперация может состояться только с официального одобрения главы Форин-офис. Однако британские "Бонды" занимались подобными делами гораздо раньше. Последние два убийства, о которых сообщают открытые источники, предположительно имели место в 1961 году.

По данным The Mirror, тогда было уничтожено "некое лицо в Иране". В том же году баронесса Дафна Парк, известная как "королева шпионажа", организовала убийство конголезского героя Патриса Лумумбы. По крайней мере, на этой версии настаивает член палаты лордов, лейборист Дэвид Ли, с которым знаменитая разведчица разоткровенничалась незадолго до своей смерти.