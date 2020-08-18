Бывший офицер ЦРУ арестован за передачу секретных данных Китаю

Министерство юстиции США объявило об аресте бывшего офицера ЦРУ по обвинению в продаже американских секретов Китаю на протяжении нескольких лет. Ему грозит пожизненное заключение в случае доказательства его вины. Шпионаж в пользу иностранного государства считается одним из самых тяжких преступлений в Соединенных Штатах.

Согласно обвинениям, 67-летний офицер в отставке Александр Юк Чинг Ма вступил в сговор с неназванным родственником, также бывшим сотрудником ЦРУ, с целью продажи американских секретов в обмен на материальное вознаграждение в десятки тысяч долларов и подарки. Ма был арестован в пятницу.

Второй подозреваемый - 85-летний китаец, проживающий в Лос-Анджелесе, который работал офицером ЦРУ с 1971 по 1982 годы и имел самый высокий уровень допуска, то есть знал о многочисленных агентах и информаторах ЦРУ в различных странах.

Как пишет Guardian, в марте 2001 года Ма и его сообщник встретились в Гонконге с пятью представителями китайской разведки. В ходе этих встреч два бывших офицера ЦРУ якобы предоставили КНР секретную информацию. "Встреча была снята на видео. На кадрах видно, как Ма получает и пересчитывает 50 тысяч долларов США", - говорится в заявлении министерства юстиции.

Пока не ясно, почему деятельность предполагаемого шпиона пресекли только сейчас после того, как он успел передать своим кураторам еще массу секретной информации.

Как сообщают СМИ, Ма родился в Гонконге и переехал на Гавайи в 1968 году, где учился в школе и университете. Он начал работать на ЦРУ в 1982 году и получил допуск к сверхсекретной информации. Спустя 7 лет уволился из американского разведуправления и переехал жить в Шанхай. А в 2001 году встретился с представителями китайских спецслужб.

Затем Ма отправился на Гавайи и устроился работать лингвистом в ФБР, где переводил документы с китайского на английский. В апреле 2003 года он связался со своими китайскими "кураторами" и предложил возобновить работу на китайскую разведку.

"В течение следующих шести лет Ма регулярно копировал, фотографировал и крал документы с пометкой "Совершенно секретно", - отмечается в заявлении министерства юстиции. В обвинительном заключении говорится, что Ма похитил фотографии американских ракет и других оружейных технологий. "Ма частые ездил в Китай, чтобы передать полученные данные своим кураторам. За что получал крупные суммы наличными и дорогие подарки", - говорится в документе.

Весной 2019 года сотрудник ФБР, выдававший себя за офицера китайской разведки, вышел на связь с Ма и передал ему 2000 долларов в качестве "небольшого знака" признательности за прошлую помощь Китаю.

На прошлой неделе Ма был арестован после того, как "выразил готовность продолжать помогать китайскому правительству". Бывший офицер ЦРУ предстанет перед судом в Гонолулу 18 августа.