Краудлендинговая платформа Co-Fi включена в реестр инвестиционных платформ Центрального банка РФ.

1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым все инвестиционные платформы, функционирующие на территории России, должны быть включены в реестр Центробанка.

По словам председателя совета директоров Co-Fi Александра Сухотина, новаторская модель работы платформы была принята Центробанком после двух месяцев рассмотрения заявки: "Нам удалось убедить регулятора в том, что особенности функционала нашей платформы, не имеющие аналогов на рынке, соответствует российскому законодательству. Основные нюансы модели работы Co-Fi состоят в том, что мы открываем лицевые счета как инвесторам, так и заемщикам, благодаря чему удобно погашать займы: суммы будут списываться автоматически".

Эксперт добавил, что многие инвестиционные платформы требуют, чтобы клиенты открывали счет только в определенном банке. Однако на пользователей Co-Fi такие ограничения распространяться не будут.

Co-Fi - первая в России цифровая платформа для обеспечения инвестиционных займов под залог интеллектуальной собственности. С ее помощью правообладатели могут получить финансирование на реализацию творческих или высокотехнологических проектов.

Платформа объединяет правообладателей и людей, готовых предоставить творческим людям и изобретателям займы под залог интеллектуального продукта. Co-Fi функционирует на базе распределенного реестра интеллектуальной собственности IPChain, что обеспечивает прозрачность и надежность всех сделок. В феврале 2019 года Co-Fi стала членом Ассоциации операторов инвестиционных платформ, объединяющей участников российского рынка электронных инвестиций.