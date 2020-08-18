Бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву. По его словам, это сделали сотрудники польской авиакомпании LOT, осуществлявшей рейс.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на самого политика, инцидент произошел из-за неких правил авиакомпании. Ее сотрудник, посовещавшись с кем-то из своих начальников, сказал Цепкало, что представленные документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу. Со слов Цепкало, он и члены его семьи имели все необходимые документы, включая шенгенские визы и заключение главного санитарного врача Польши, разрешающее им не отбывать карантин. 10 дней назад Цепкало уже был в Польше, и у него не возникло проблем с ее пересечением. На этот раз он планировал вылететь из Варшавы в Вильнюс.

Пресс-секретарь политика Алексей Урбан сообщил ТАСС, что Цепкало с семьей отправится в Варшаву во вторник следующим рейсом. Ранее Цепкало был объявлен в международный розыск властями Беларуси на основании заведенного на него в Минске уголовного дела по факту взятки. Оно было начато по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.