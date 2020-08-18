Черная пятница рынка недвижимости - 4 дня до старта акции

Осталось всего 4 дня до старта крупнейшей ежегодной онлайн-распродажи жилой недвижимости - "Черная пятница рынка недвижимости" (Black Friday Real Estate), которая состоится с 21 по 23 августа. В этом году покупателей ждут квартиры, апартаменты и машиноместа в более, чем 45 жилых комплексах, а также загородные посёлки от девелоперов московского региона.

В проекте принимают участие крупнейшие застройщики и проекты Москвы, среди которых - "Донстрой", "Галс-Девелопмент", ГК "КОРТРОС", AFI Development, "Город на реке Тушино 2018", "ВТБ Арена Парк", MR Group, Группа "Эталон", "Конти", Девелоперская группа "Интегра", Мангазея Девелопмент", Renaissance Development, ANT Development и другие. Также на этой неделе к акции со своими проектами присоединились ГК "ИНГРАД", KR Properties и ГК ТЭН.

Специально для участия в Black Friday Real Estate каждый застройщик подготавливает специальные скидки на квартиры, апартаменты, загородные дома и участки, а также машиноместа, которые выше обычных скидочных предложений этих компаний и действуют только во время проведения распродажи.

Уже получено более 17 тысяч подписок на объекты на официальном сайте "Черной пятницы". Несмотря на то, что конкретные предложения и размер дисконта будут известны только после старта акции, для подписчиков эта информация будет предоставлена на час раньше, чем остальным покупателям, то есть 20 августа в 23 ч. 00 мин.

По предварительным данным, скидки в этом году будут достигать 27%. Напомним, в 2019 году покупатели могли выбрать из 1325 лотов. Количество лотов растёт с каждым годом, как и количество участвующих девелоперов, но желающих приобрести недвижимость все еще кратно больше, так что будьте на чеку и следите за новостями и обновлениями на сайте.

Статистика предыдущих лет показывает, что до 45% предложений бронируется в первые часы акции. Так, в 2019 году 40% предложений были забронированы до 02:00 первого дня распродажи. Бери сейчас, дешевле не будет!

Материал предоставлен Refriday.ru