Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала

Каток, площадка для игры в шахматы и настольный теннис, площадка для стритбола и воркаута появятся в рамках благоустройства Северного речного вокзала. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Заместитель Мэра подчеркнул, что еще при создании парка в 30-е годы планировалось сделать спортивную площадку в северной части, но тогда эта идея так и не была реализована.

"При разработке плана по реконструкции территории особое внимание уделялось созданию условий для активного отдыха, поэтому в парке откроются четыре новые спортивные зоны, - отметил Петр Бирюков. - В северной части будет располагаться комплекс из площадок для воркаута, стритбола, настольного тенниса и шахмат, а в южной части - площадки для напольных игр в шахматы и настольного тенниса, каток с хоккейной коробкой".

Новый каток с искусственным льдом появится в южной части парка, его площадь составит более 1150 квадратных метров. Площадка предназначена для проведения турниров по хоккею, здесь же планируют организовывать детский хоккейный турнир "Золотая шайба". Хоккейная коробка будет оснащена боксами для игроков и судей, трибуны рассчитаны на 100 зрителей.

В период с ноября по апрель на катке будут проходить тренировки и соревнования, в свободное время там смогут покататься на коньках все желающие. В период с мая по октябрь его планируется использовать как площадку для игры в волейбол.

Для удобства посетителей рядом с катком обустроят многофункциональный павильон площадью более 300 "квадратов", в котором будут располагаться раздевалки, прокат спортивного инвентаря, комната охраны, помещение для персонала, туалеты и медпункт.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров.

В настоящее время завершается воссоздание двух исторических фонтанов и устройство нового, ведется реставрация ограждения, памятников, балюстрады, пяти павильонов причальной части и декоративных элементов парковой архитектуры.

Напомним, что открыть парк планируют к сентябрю.