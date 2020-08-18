Чиновницу из Подмосковья ограбили почти на два миллиона рублей

Сотрудницу администрации Щелково ограбили почти на два миллиона рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

- Было установлено, что в квартиру 38-летней сотрудницы администрации города Щелково, расположенную на улице Центральной, проникли неизвестные. Из сейфа похитили 1 миллион рублей и ювелирные изделия. Предварительная сумма ущерба - 1 982 500 рублей, - сообщил источник издания.

Оперативники собрали на месте происшествия улики, в том числе отпечатки пальцев и обуви, а также замок из входной двери, который повредили злоумышленники.