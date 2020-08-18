Член президиума Боснии Милорад Додик поздравил Шойгу с юбилеем РГО

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик поздравил президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу с юбилеем старейшей из ныне действующих общественных организаций в России, которой во вторник исполнилось 175 лет с момента ее основания.

"Желаю вам и многочисленным уважаемым членам этого общества успехов в дальнейшей работе в этой чрезвычайно важной и выдающейся общероссийской организации и одном из старейших научных географических обществ в мире", - подчеркнул в своем поздравлении Додик.

Между тем у Русского географического общества большое количество друзей в Республике Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины. Одним из них является Университет в Восточном Сараево, чьи представители также поздравили РГО с юбилеем.

"От имени всех преподавателей и студентов философского факультета Университета в Восточном Сараево и от себя лично прошу принять самые искренние поздравления по случаю 175-летия основания Русского географического общества, - говорится в письме декана философского факультета, профессора Драги Мастиловича, адресованном Сергею Шойгу. - Высоко оценивая значительный вес и важную роль вашего общества в научных кругах, желаем вам и впредь больших успехов и результативных достижений".

Сам Шойгу в этот знаменательный день указал на то, что "Русское географическое общество - один из хранителей исторической памяти нашего народа".

"В этом году в день основания общества мы впервые официально, на государственном уровне, отмечаем День географа, - сообщил он. - Учреждено почетное звание "Заслуженный географ России". Все это яркие примеры того, как восстанавливается престиж дела, которому мы служим. Русское географическое общество - это великая история, яркое настоящее и, уверен, достойное будущее".