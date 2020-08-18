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18.08.2020 18:13
Рубрика: Экономика

Кадр с историей

Что даст покупателям маркировка фотоаппаратов
Текст: Екатерина Петрова
В России проходит эксперимент по маркировке фототоваров. С 1 октября 2020 года маркировка этой категории товаров - фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек, ламп-вспышек - станет обязательной.
Маркировка напоминает обычный штрихкод, но позволяет узнать всю информацию о приобретаемом товаре. Фото: Photoexpress Маркировка напоминает обычный штрихкод, но позволяет узнать всю информацию о приобретаемом товаре. Фото: Photoexpress
Маркировка напоминает обычный штрихкод, но позволяет узнать всю информацию о приобретаемом товаре. Фото: Photoexpress

Производители и импортеры должны будут наносить на технику, подлежащую маркировке, специальные коды Data Matrix. Внешне они напоминают обычные штрихкоды. Такой код уникален и наносится на каждую единицу фототоваров - на этикетку или потребительскую упаковку. Благодаря таким кодам покупатели смогут выбрать качественный товар и не нарваться на "серую" продукцию, которая ввезена нелегально.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Эксперт рассказал об особенностях маркировки парфюмерии

С кода Data Matrix, нанесенного на технику, по сути, начинается создание "био­графии" товара - он попадает в систему цифровой маркировки "Честный знак". С этого момента можно проследить весь его путь - вплоть до прилавка магазина. К этому времени "история" сформирована, и покупатель может узнать все подробности на месте, перед покупкой. Достаточно поднести мобильное устройство к коду и считать его при помощи приложения "Честный знак".

В него загружена вся информация о фототехнике - дате и месте производства, наименовании компании-изготовителя. Если же после сканирования в приложении каких-либо сведений не появилось, то высока вероятность, что товар нелегальный и покупать его рискованно.

Сегодня в эксперименте по маркировке фототехники более 580 участников оборота. Это в том числе представители крупных компаний. Основная доля нанесенных кодов Data Matrix приходится на фотокамеры с моментальным получением готовых снимков, рассказал руководитель товарной группы "Бытовая электроника" оператора цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Сергей Парфенов. При этом для некоторой продукции сделаны исключения: кинокамеры и газоразрядные лампы, а также части и принадлежности к фотокамерам и фотовспышкам маркировать не нужно. Покупателям нужно быть внимательными и учитывать эту особенность.

Фото: iStock
Почему ремесленную обувь исключили из системы маркировки

Пилотный проект по маркировке фотокамер и ламп-вспышек стартовал в 2019 году. С 1 октября 2020 года оборот для этой группы без маркировки запрещается. До 1 декабря участники оборота должны будут промаркировать непроданные остатки. До этой даты в магазинах еще может встречаться продукция без уникальных кодов.

Детали

Расшифровка по коду

Приложение "Честный знак" - часть национальной системы маркировки и прослеживания товаров. Его пользователи скачали уже более миллиона раз, сообщили в ЦРПТ. В приложении можно не только проверить легальность товаров, которые маркируются (обувь, шубы, лекарства, табак, молоко, духи, вода), а также оставить жалобу на нарушения маркировки. Кроме того, можно найти расшифровку всех условных обозначений на упаковке. Это, к примеру, касается правил использования, условий хранения, утилизации.

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