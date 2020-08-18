Самыми устойчивыми оказались сетевые салоны полного цикла, где посетителям предлагают комплекс услуг, включая стрижку, маникюр, посещение кабинетов косметолога, массажиста, а также солярия. Наименее защищенные - небольшие моностудии с узкой специализацией, к примеру, по ногтевому сервису и коррекции бровей. На них и пришлась основная доля банкротств.
Кроме того, сказалась на индустрии неравномерность открытия объектов красоты в регионах. Одними из последних они заработали в Краснодарском крае и Нижнем Новгороде, где период их простоя составил фактически четыре с половиной месяца.
За время пандемии часть специалистов ушла в "тень" - то есть переключилась на оказание услуг на дому. После снятия ограничений салоны не досчитались около 15% мастеров, которые выбрали формат "свободного плавания", отмечает Литвинова.
Часть из них оформила статус самозанятых. Для такой категории граждан подойдет вариант работы в специальных бьюти-коворкингах, где можно выгодно арендовать рабочее место. Вместе с тем это актуально для мастеров с наработанной клиентской базой, говорит Литвинова. Такой вариант подходит не всем: поэтому часть специалистов в ближайшее время вернется обратно в салоны, полагает бьюти-омбудсмен.
Всего в отрасли, по официальным данным, занято 250 тысяч человек, более половины из которых работают в Москве. Годовой оборот бьюти-индустрии в столице составлял до пандемии 160 млрд рублей и 972 млрд рублей по России. На налоговые отчисления приходилось 57,3 млрд рублей по стране (7,5 млрд рублей по Москве).
По словам Литвиновой, клиенты постепенно возвращаются в салоны красоты. Ситуация начала выравниваться с начала августа. К примеру, число посетителей в салонах полного цикла лишь на 10-15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди тенденций - снижение среднего чека за услуги примерно на 10% за счет скидок и акций. Основной акцент - на повышение качества сервиса, расширение базы постоянных клиентов.
Как отмечает Литвинова, салоны уже могут позволить себе выдавать маски посетителям бесплатно. В начале лета некоторые предлагали оплатить клиентам так называемый "сервисный сбор", который позволил бы покрыть расходы на покупку средств индивидуальной защиты с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Однако необходимость в этом отпала, так как по решению российского правительства бизнесу предоставили возможность получить субсидии в размере 15 тысяч рублей и еще 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника (с учетом численности на май 2020 года) на меры по профилактике COVID-19.