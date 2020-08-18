Объем падения выручки на российском рынке услуг красоты, включая салоны и парикмахерские, из-за ситуации с COVID-19 составил 30-35% от показателей прошлого года, рассказала "Российской газете" общественный уполномоченный в сфере бьюти-индустрии, вице-президент Российской ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова. Отрасль по стране уже потеряла 10% салонов красоты. До конца года, по самому неблагоприятному сценарию, банкротами могут стать около трети игроков рынка.

Самыми устойчивыми оказались сетевые салоны полного цикла, где посетителям предлагают комплекс услуг, включая стрижку, маникюр, посещение кабинетов косметолога, массажиста, а также солярия. Наименее защищенные - небольшие моностудии с узкой специализацией, к примеру, по ногтевому сервису и коррекции бровей. На них и пришлась основная доля банкротств.

Кроме того, сказалась на индустрии неравномерность открытия объектов красоты в регионах. Одними из последних они заработали в Краснодарском крае и Нижнем Новгороде, где период их простоя составил фактически четыре с половиной месяца.

За время пандемии часть специалистов ушла в "тень" - то есть переключилась на оказание услуг на дому. После снятия ограничений салоны не досчитались около 15% мастеров, которые выбрали формат "свободного плавания", отмечает Литвинова.

Часть из них оформила статус самозанятых. Для такой категории граждан подойдет вариант работы в специальных бьюти-коворкингах, где можно выгодно арендовать рабочее место. Вместе с тем это актуально для мастеров с наработанной клиентской базой, говорит Литвинова. Такой вариант подходит не всем: поэтому часть специалистов в ближайшее время вернется обратно в салоны, полагает бьюти-омбудсмен.

После снятия ограничений из-за пандемии салоны красоты недосчитались около 15% мастеров. Они либо ушли в "тень", либо оформили статус самозанятых

Всего в отрасли, по официальным данным, занято 250 тысяч человек, более половины из которых работают в Москве. Годовой оборот бьюти-индустрии в столице составлял до пандемии 160 млрд рублей и 972 млрд рублей по России. На налоговые отчисления приходилось 57,3 млрд рублей по стране (7,5 млрд рублей по Москве).

По словам Литвиновой, клиенты постепенно возвращаются в салоны красоты. Ситуация начала выравниваться с начала августа. К примеру, число посетителей в салонах полного цикла лишь на 10-15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди тенденций - снижение среднего чека за услуги примерно на 10% за счет скидок и акций. Основной акцент - на повышение качества сервиса, расширение базы постоянных клиентов.

250 тысяч человек работают в индустрии красоты, больше половины из них - в Москве

Как отмечает Литвинова, салоны уже могут позволить себе выдавать маски посетителям бесплатно. В начале лета некоторые предлагали оплатить клиентам так называемый "сервисный сбор", который позволил бы покрыть расходы на покупку средств индивидуальной защиты с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Однако необходимость в этом отпала, так как по решению российского правительства бизнесу предоставили возможность получить субсидии в размере 15 тысяч рублей и еще 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника (с учетом численности на май 2020 года) на меры по профилактике COVID-19.