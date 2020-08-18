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18.08.2020 17:51
Рубрика: Экономика

Бьюти по больному

Каждый десятый салон красоты не пережил пандемию
Текст: Екатерина Петрова
Объем падения выручки на российском рынке услуг красоты, включая салоны и парикмахерские, из-за ситуации с COVID-19 составил 30-35% от показателей прошлого года, рассказала "Российской газете" общественный уполномоченный в сфере бьюти-индустрии, вице-президент Российской ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова. Отрасль по стране уже потеряла 10% салонов красоты. До конца года, по самому неблагоприятному сценарию, банкротами могут стать около трети игроков рынка.
Самыми устойчивыми в пандемию оказались сетевые салоны красоты полного цикла. Фото: Сергей Куксин/РГ Самыми устойчивыми в пандемию оказались сетевые салоны красоты полного цикла. Фото: Сергей Куксин/РГ
Самыми устойчивыми в пандемию оказались сетевые салоны красоты полного цикла. Фото: Сергей Куксин/РГ

Самыми устойчивыми оказались сетевые салоны полного цикла, где посетителям предлагают комплекс услуг, включая стрижку, маникюр, посещение кабинетов косметолога, массажиста, а также солярия. Наименее защищенные - небольшие моностудии с узкой специализацией, к примеру, по ногтевому сервису и коррекции бровей. На них и пришлась основная доля банкротств.

Фото: iStock
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Кроме того, сказалась на индустрии неравномерность открытия объектов красоты в регионах. Одними из последних они заработали в Краснодарском крае и Нижнем Новгороде, где период их простоя составил фактически четыре с половиной месяца.

За время пандемии часть специалистов ушла в "тень" - то есть переключилась на оказание услуг на дому. После снятия ограничений салоны не досчитались около 15% мастеров, которые выбрали формат "свободного плавания", отмечает Литвинова.

Часть из них оформила статус самозанятых. Для такой категории граждан подойдет вариант работы в специальных бьюти-коворкингах, где можно выгодно арендовать рабочее место. Вместе с тем это актуально для мастеров с наработанной клиентской базой, говорит Литвинова. Такой вариант подходит не всем: поэтому часть специалистов в ближайшее время вернется обратно в салоны, полагает бьюти-омбудсмен.

После снятия ограничений из-за пандемии салоны красоты недосчитались около 15% мастеров. Они либо ушли в "тень", либо оформили статус самозанятых

Всего в отрасли, по официальным данным, занято 250 тысяч человек, более половины из которых работают в Москве. Годовой оборот бьюти-индустрии в столице составлял до пандемии 160 млрд рублей и 972 млрд рублей по России. На налоговые отчисления приходилось 57,3 млрд рублей по стране (7,5 млрд рублей по Москве).

По словам Литвиновой, клиенты постепенно возвращаются в салоны красоты. Ситуация начала выравниваться с начала августа. К примеру, число посетителей в салонах полного цикла лишь на 10-15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди тенденций - снижение среднего чека за услуги примерно на 10% за счет скидок и акций. Основной акцент - на повышение качества сервиса, расширение базы постоянных клиентов.

250 тысяч человек работают в индустрии красоты, больше половины из них - в Москве

Как отмечает Литвинова, салоны уже могут позволить себе выдавать маски посетителям бесплатно. В начале лета некоторые предлагали оплатить клиентам так называемый "сервисный сбор", который позволил бы покрыть расходы на покупку средств индивидуальной защиты с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Однако необходимость в этом отпала, так как по решению российского правительства бизнесу предоставили возможность получить субсидии в размере 15 тысяч рублей и еще 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника (с учетом численности на май 2020 года) на меры по профилактике COVID-19.

Экономика Бизнес Пандемия коронавируса COVID-19

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