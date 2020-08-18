CNN: За последние 48 дней Байден лишь дважды отвечал на вопросы СМИ

Американские журналисты сравнили частоту общения с прессой основных соперников на предстоящих выборах. Выяснилось, что кандидат на главный пост страны от Демократической партии Джо Байден за последние 48 дней всего дважды отвечал на вопросы СМИ. При этом нынешний президент США Дональд Трамп общается с прессой постоянно, сообщает телеканал CNN.

"Байден отвечал на вопросы журналистов 30 июня и 28 июля. Остальное - лишь эпизодические комментарии. Подобные показатели даже близко недостаточны", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В бытность кандидатом в президенты США в 2016 году Трамп обвинил свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон в нежелании проводить пресс-конференции, указав, что та не общается с журналистами в таком формате уже 241 день.

Напомним, выборы президента пройдут в США в ноябре. По оценкам экспертов, оспаривать победу на них будут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Фамилии своих кандидатов обе партии озвучат официально на предстоящих августовских съездах.