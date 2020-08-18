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18.08.2020 18:00
Рубрика: Общество

Когда мне сделают прививку

Десять главных вопросов о первой вакцине против коронавируса
Текст: Ирина Невинная
В России началось производство первой в мире вакцины от коронавируса. В минздраве заявили: первыми надо сделать прививки врачам и другим группам повышенного риска - в рамках третьей фазы клинических исследований. А в октябре начнется более широкая иммунизация. Как все это будет происходить? "РГ-Неделя" собрала самые злободневные вопросы о новой вакцине.
Прививка будет проходить в два этапа - сначала введут препарат из синего флакона, а через три недели - из красного. Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС Прививка будет проходить в два этапа - сначала введут препарат из синего флакона, а через три недели - из красного. Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС
Прививка будет проходить в два этапа - сначала введут препарат из синего флакона, а через три недели - из красного. Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС

Что представляет собой новая вакцина от COVID-19?

Вакцина, которую назвали "Спутник V", относится к поколению инновационных - это векторная двухкомпонентная вакцина. "Векторная" означает, что для доставки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2 в организм используется носитель на основе другого вируса. Это и есть "вектор", в который встроен крошечный фрагмент генома, воздействующего на белок S коронавируса - те самые знаменитые "шипы" на поверхности "короны". Два компонента вакцины - это два немного отличающихся штамма из обширного семейства аденовирусов - ученые выбрали те, которые легко проникают в организм человека, но абсолютно безвредны. Соответственно, одна доза вакцины состоит из двух частей: во флакон или ампулу с синей меткой упаковывается препарат на основе белка аденовируса 26, во второй флакон, помеченный красным, помещают препарат на основе аденовируса 5. Вакцинация состоит из двух этапов: сначала человеку вводят препарат с синей меткой, а через три недели "ставят точку", сделав укол из красного флакончика.

Зачем такая сложная схема вакцинации?

Не очень-то она и сложная. Есть немало прививок, которые вводят в несколько этапов. Например, от вируса папилломы человека, как и от гепатита В, делают три укола.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Что касается прививки от COVID-19, как пояснил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, после введения первой дозы формируется гуморальный иммунитет, те самые антитела, которые у всех на слуху. Но антительный иммунитет не очень стойкий. Поэтому через три недели делают второй укол, закрепляя и усиливая эффект. Формируется более стойкий и длительный Т-клеточный иммунитет, "иммунитет памяти".

Насколько стойкий эффект от вакцинации?

По опыту с вакциной от лихорадки Эбола, поскольку механизм воздействия на иммунитет у вакцин один и тот же, противоковидный препарат, по мнению академика Гинцбурга, сохранит действие также на два года. Но в этом, конечно, еще предстоит убедиться.

Почему вакцину сделали так быстро?

У ученых НИЦ имени Гамалеи был хороший задел: раньше на той же платформе они создали вакцину против вируса Эбола (она получила разрешение ВОЗ и успешно применяется в африканских странах), а потом еще вакцину от вируса MERS, вызывающего ближневосточный респираторный синдром. На конструирование вакцины ушло всего две недели, и уже в феврале-марте начались доклинические эксперименты на животных.

Как проверяли новую вакцину на безопасность и эффективность?

Сначала вакцину проверяли на крысах, хорьках, обезьянах, и за здоровьем привитых животных, которых заражали SARS-CoV-2 после вакцинации, продолжают пристально следить до сих пор.

Летом прошли испытания на 86 здоровых добровольцах, все участники были моложе 60. Cерьезных побочных эффектов после вакцинации не было: отмечались признаки, характерные и для других прививок, - чувство простуды, зуд в месте укола, повышение температуры. Вводили себе свой препарат и сами ученые, включая и Гинцбурга.

При этом впереди еще одно более широкое тестирование, в котором примут участие две тысячи врачей и учителей.

По мнению создателей вакцины, ее защитный эффект сохранится в течение двух лет после прививки. Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС

Почему выбрали медиков, их заставят делать прививки?

Нет, не заставят. Глава минздрава Михаил Мурашко сказал: вакцинация и во время третьей фазы исследований, и позже, когда она станет всеобщей, будет добровольной. "Будем действовать убеждением", - отметил министр.

Медиков выбрали потому, что они - в особой рисковой зоне. При этом, по словам Мурашко, среди них много переболевших, антитела к "короне" имеет каждый пятый, и им прививка не нужна.

Сколько продлится третья фаза тестирования?

По планам, три-четыре месяца: привитые будут вести обычную жизнь, ходить на работу. И оставаться под наблюдением врачей еще полгода. Всех занесут в реестр, туда будет поступать информация о состоянии их здоровья.

Для удобства волонтеров обеспечат мобильным приложением для оперативной связи с курирующим врачом.

Когда начнут прививать стариков и детей?

По детям в минздраве пояснили сразу: им в этом году прививаться не придется. Сначала нужно закончить все испытания на взрослых. В НИЦ Гамалеи пояснили, что детская вакцина имеет точно такой же состав, что и взрослая, но во время исследований предстоит подобрать детскую дозировку и способ введения. Что касается пенсионеров (людей старше 60 лет), их начнут прививать раньше, но после окончания третьей фазы.

Нужно ли делать две прививки: от COVID-19 и гриппа?

В минздраве говорят: да, нужно. Но до сих пор ученые не ответили на вопрос: можно ли заразиться сразу и гриппом, и коронавирусом, и насколько тяжело в этом случае будет протекать COVID-19. Грипп, кстати, вовсе не безобиден: от него в мире ежегодно умирает до 650 тысяч человек. Жертвами COVID-19, напомним, по последним данным, стали уже более 740 тысяч. Поэтому, сделав прививку от гриппа, можно снизить риск серьезных осложнений, если произойдет заражение коронавирусом. Иммунологи говорят, что в комплексной вакцинации, если ее правильно выполнять, нет ничего опасного. В минздраве рекомендуют людям из групп риска сделать еще одну прививку - от пневмококка. Это снизит риск такого тяжелого осложнения при гриппе, как развитие пневмонии на фоне присоединившейся бактериальной инфекции.

Почему в мире столько нападок на российскую вакцину?

Российская вакцина зарегистрирована первой в мире (правда, временную регистрацию и разрешение на дальнейшее пока еще ограниченное применение - у военных - прошла и вакцина, сделанная в Китае). Американские создатели вакцины, аналогичной нашей, приступили ко второй фазе клинических исследований на добровольцах в конце июля. Завершаются исследования по вакцине, предложенной командой Оксфордского университета в сотрудничестве с британско-шведской компанией AstraZeneca.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Логично, что американцы будут прививаться своей вакциной, а европейцы - своей. Но за огромный рынок стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока наши производители борются уже сейчас. Конкурентам, естественно, это не нравится. Стоимость вопроса, по оценкам ВОЗ, - от 75 до 100 миллиардов долларов в год - такова потребность в вакцине в денежном выражении. Кроме того, зарегистрировав свой препарат быстрее других, создатели вакцины пока не опубликовали данные о ней в специализированных изданиях, отсюда и недоверие. По словам Гинцбурга, публикации уже готовятся, они должны появиться к концу августа.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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