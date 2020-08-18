Диетологи назвали помогающий избежать кислородного голодания фрукт

Чтобы избежать кислородного голодания и проблем с сердечно-сосудистой системой, необходимо съедать два-четыре яблока в день. Их надо употреблять не натощак, а после основного приема пищи.

Как отмечают специалисты, в яблоке содержится очень много железа, которое необходимо для кроветворения. "Так что это профилактика кислородного голодания, гипоксии", - рассказала врач-эндокринолог Залина Гусова. Она подчеркнула, что кожура фрукта содержит фитохимические вещества, обладающие противовоспалительным действием, а также пектин, улучшающий пищеварение.

Кроме того, "поставляемые" яблоками микроэлементы и витамины помогают поддерживать в хорошем состоянии кожу, ногти и волосы. Не стоит забывать, что яблоки - достаточно калорийные продукты. "Одно среднее по размеру яблоко - это кусок хлеба толщиной в сантиметр", - цитирует Гусову РИА Новости.